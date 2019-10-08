В России начали разработку летающего автомобиля

Первый прототип "транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки" сможет развивать скорость до 300 км/ч.

Над отечественной летающей машиной будут работать ученые новосибирского НИА им. С. А. Чаплыгина, сообщает РИА "Новости" во вторник.

Ожидается, что автомобиль с гибридной силовой установкой будет способен преодолевать без подзарядки до 1000 км и переносить до 500 кг груза. Для взлета и посадки автомобиль будет использовать площадки площадью 50х50 метров с 15-метровыми препятствиями на границах.

В течение четырех лет инженеры должны будут определиться с техническим обликом аппарата, провести испытания в аэродинамических трубах, создать полноразмерный прототип и провести наземные и летные тесты, сообщил РИА "Новости" руководитель проекта от Фонда перспективных исследований Григорий Макеич.

Ранее полноценный летающий автомобиль с сидячими местами показали японцы: на аккумуляторной тяге машина, напоминающая огромный дрон, оторвалась от земли примерно на три метра, после чего приземлилась обратно на полигон. Правда, пока внутри не было пассажира.