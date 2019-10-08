Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России начали разработку летающего автомобиля 

Авторамблер 14 часов назад
В России начали разработку летающего автомобиля
Фото: Авторамблер
Первый прототип "транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки" сможет развивать скорость до 300 км/ч.
Над отечественной летающей машиной будут работать ученые новосибирского НИА им. С. А. Чаплыгина, сообщает РИА "Новости" во вторник.
Ожидается, что автомобиль с гибридной силовой установкой будет способен преодолевать без подзарядки до 1000 км и переносить до 500 кг груза. Для взлета и посадки автомобиль будет использовать площадки площадью 50х50 метров с 15-метровыми препятствиями на границах.
В течение четырех лет инженеры должны будут определиться с техническим обликом аппарата, провести испытания в аэродинамических трубах, создать полноразмерный прототип и провести наземные и летные тесты, сообщил РИА "Новости" руководитель проекта от Фонда перспективных исследований Григорий Макеич.
Ранее полноценный летающий автомобиль с сидячими местами показали японцы: на аккумуляторной тяге машина, напоминающая огромный дрон, оторвалась от земли примерно на три метра, после чего приземлилась обратно на полигон. Правда, пока внутри не было пассажира.
Пьяный судья провел брачную ночь за рулем авто
Авторамблер: последние новости
Skoda Superb подорожал после обновления Skoda Superb подорожал после обновления Дилеры попросили Путина спасти российский авторынок Дилеры попросили Путина спасти российский авторынок Названа дата появления Lada Vesta с вариатором Названа дата появления Lada Vesta с вариатором
Комментарии
Автоновости , Фонд перспективных исследований , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На МКАД столкнулись два грузовика
На МКАД столкнулись два грузовика
Попала под БТР: россиянка выиграла суд у Минобороны
Попала под БТР: россиянка выиграла суд у Минобороны8
В Москве столкнулись два трамвая
В Москве столкнулись два трамвая
В Петербурге легковушка протаранила детскую площадку
В Петербурге легковушка протаранила детскую площадку
Запрет внедорожников в Европе: Насколько это обосновано?
Запрет внедорожников в Европе: Насколько это обосновано?2
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение