Самая мощная зарядка для электрокаров открылась в Европе

Открыта самая мощная в Европе зарядка для электрокаров

Испанская нефтегазовая компания Repsol запустила в эксплуатацию самую мощную зарядную станцию в Европе. Она расположена на шоссе A-8 в провинции Бискайя и выдает 400 киловатт — это больше, чем поддерживает любой из нынешних серийных электромобилей.

Новая станция зарядки стала второй по счету, открытой на Пиренейском полуострове за последний год, и обе они принадлежат фирме Ibil, которой совместно владеют Repsol и государственное агентство электроэнергетики Basque Energy Board. Другие участники проекта — только из числа местных компаний: поставщик электрооборудования Ingeteam и производитель трансформаторных подстанций Ormazabal.

Daimler, Ford и Volkswagen. Четыре 400-киловаттных терминала установлены на самой крупной сервисной станции Repsol на шоссе A-8 в муниципалитете Абанто-и-Сьервана провинции Бискай. Наполнить батареи совместимых с такой мощностью электрокаров можно за 5–10 минут (расчетное время зарядки аккумулятора емкостью 40 киловатт-часов с 0 до 80 процентов), что сопоставимо со временем заправки обычным топливом. До настоящего времени самые мощные терминалы — 350 киловатт — принадлежали сети Iontiy, которую развивают BMW