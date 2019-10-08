Самая мощная зарядка для электрокаров открылась в Европе

Испанская нефтегазовая компания Repsol запустила в эксплуатацию самую мощную зарядную станцию в Европе. Она расположена на шоссе A-8 в провинции Бискайя и выдает 400 киловатт — это больше, чем поддерживает любой из нынешних серийных электромобилей.
Новая станция зарядки стала второй по счету, открытой на Пиренейском полуострове за последний год, и обе они принадлежат фирме Ibil, которой совместно владеют Repsol и государственное агентство электроэнергетики Basque Energy Board. Другие участники проекта — только из числа местных компаний: поставщик электрооборудования Ingeteam и производитель трансформаторных подстанций Ormazabal.
Четыре 400-киловаттных терминала установлены на самой крупной сервисной станции Repsol на шоссе A-8 в муниципалитете Абанто-и-Сьервана провинции Бискай. Наполнить батареи совместимых с такой мощностью электрокаров можно за 5–10 минут (расчетное время зарядки аккумулятора емкостью 40 киловатт-часов с 0 до 80 процентов), что сопоставимо со временем заправки обычным топливом. До настоящего времени самые мощные терминалы — 350 киловатт — принадлежали сети Iontiy, которую развивают BMW, Daimler, Ford и Volkswagen.
Впрочем, какой-либо серийный электрокар зарядить от такого терминала на полной мощности не получился, так как даже Porsche Taycan пока принимает не максимальные 350, которые станут доступны с 2021 года, а всего 270 киловатт. В перспективе покорятся и более высокие значения: BMW и Porsche уже построили прототип станции на 450 киловатт, но она пока работает лишь в демонстрационном режиме.