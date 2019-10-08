Зачем в машине Трампа холодильник с кровью

«Московский комсомолец» выяснил , чем лимузин президента США Дональда Трампа отличается от представительских авто его предшественников. Оказалось, что нынешний глава Соединенных штатов добавил автомобилю немало дополнительных опций.

Дональд Трамп передвигается на Cadillac One — лимузине, специально разработанном для первых лиц государства и получившем название Beast (рус. «зверь» — прим. ред.). Впервые на нём начал ездить, став президентом, Барак Обама . Трамп, получив автомобиль «в свои руки», вложил в рестайлинг лимузина около 16 млн долларов.

Автомобиль весит девять тонн. На его техническую документацию наложен гриф «секретно». Отмечается, что большинство нововведений касается защитных функций лимузина: машина способна оградить своих пассажиров от химического, ядерного, бактериологического и любого стрелкового оружия. Beast также способен отражать нападение вероятного противника при помощи распыления слезоточивого газа, а также выпускать дымовую завесу и пускать по ручкам дверей электрический ток. Особое внимание СМИ уделяют специально установленному в салоне холодильнику с кровью на случай возможного ранения президента.

Примечательно, что внешне Beast практически не отличается от стандартного Cadillac, выделяясь разве что оптикой, решёткой радиатора и более внушительным дорожным просветом.