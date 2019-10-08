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Зачем в машине Трампа холодильник с кровью 

Рамблер 13 часов назад
Зачем в машине Трампа холодильник с кровью
Фото: Reuters
«Московский комсомолец» выяснил, чем лимузин президента США Дональда Трампа отличается от представительских авто его предшественников. Оказалось, что нынешний глава Соединенных штатов добавил автомобилю немало дополнительных опций.
Дональд Трамп передвигается на Cadillac One — лимузине, специально разработанном для первых лиц государства и получившем название Beast (рус. «зверь» — прим. ред.). Впервые на нём начал ездить, став президентом, Барак Обама. Трамп, получив автомобиль «в свои руки», вложил в рестайлинг лимузина около 16 млн долларов.
Автомобиль весит девять тонн. На его техническую документацию наложен гриф «секретно». Отмечается, что большинство нововведений касается защитных функций лимузина: машина способна оградить своих пассажиров от химического, ядерного, бактериологического и любого стрелкового оружия. Beast также способен отражать нападение вероятного противника при помощи распыления слезоточивого газа, а также выпускать дымовую завесу и пускать по ручкам дверей электрический ток. Особое внимание СМИ уделяют специально установленному в салоне холодильнику с кровью на случай возможного ранения президента.
Примечательно, что внешне Beast практически не отличается от стандартного Cadillac, выделяясь разве что оптикой, решёткой радиатора и более внушительным дорожным просветом.
В августе, как ранее сообщал Рамблер, стала известна стоимость российского авто представительского класса Aurus Senat Sedan. В базовой комплектации цена «отечественного лимузина» будет составлять около 18 миллионов рублей, заявил на открытии шоурума гендиректор Aurus Адиль Ширинов. Он отметил, что автомобиль предназначен для бизнесменов, следящих за производством люксовых машин в России, а также отметил, что Aurus вызвал интерес на международном рынке.
Пьяный судья провел брачную ночь за рулем авто
Комментарии1
Автоновости , Cadillac , Адиль Ширинов , Барак Обама , Дональд Трамп , Московский комсомолец
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