В России изменят правила регистрации продаваемых машин

Автосалонам могут разрешить регистрировать в Госавтоинспекции ТС

Автодилеры после внесения в реестр специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных средств, смогут регистрировать в Госавтоинспекции продаваемые машины. Такую возможность, как сообщили в ГУОБДД МВД России, предусматривает подготовленный в МВД России проект ведомственного приказа "Об утверждении Порядка включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестр специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных средств, и исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя из указанного реестра, порядка ведения указанного реестра и предоставления сведений из него".

"В соответствии с документом, юридические лица и индивидуальные предприниматели, уполномоченные на основании договора изготовителем или представителем иностранного изготовителя в России на реализацию изготовленных ими транспортных средств, вносятся в реестр при наличии у них подходящих помещений и квалифицированных сотрудников, которые могут проводить осмотр транспортных средств и прием граждан", — пояснил начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

По его словам, если же автодилеры не выполняют требования, либо допускают неоднократное (два и более раза) в течение одного года искажение регистрационных данных транспортных средств или маркировки транспортных средств при их осмотре, они могут быть исключены из реестра.

Проект разработан в целях реализации требований Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Установление 1 января 2020 года в качестве даты вступления проекта приказа в действие обусловлено вступлением с указанной даты Федерального закона.

В настоящее время проект приказа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.