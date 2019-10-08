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Автосалонам могут разрешить регистрировать в Госавтоинспекции ТС 

РИА Новости + ещё 1 13 часов назад
В России изменят правила регистрации продаваемых машин
Фото: РИА Новости
Автодилеры после внесения в реестр специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных средств, смогут регистрировать в Госавтоинспекции продаваемые машины. Такую возможность, как сообщили в ГУОБДД МВД России, предусматривает подготовленный в МВД России проект ведомственного приказа "Об утверждении Порядка включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестр специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных средств, и исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя из указанного реестра, порядка ведения указанного реестра и предоставления сведений из него".
"В соответствии с документом, юридические лица и индивидуальные предприниматели, уполномоченные на основании договора изготовителем или представителем иностранного изготовителя в России на реализацию изготовленных ими транспортных средств, вносятся в реестр при наличии у них подходящих помещений и квалифицированных сотрудников, которые могут проводить осмотр транспортных средств и прием граждан", — пояснил начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.
По его словам, если же автодилеры не выполняют требования, либо допускают неоднократное (два и более раза) в течение одного года искажение регистрационных данных транспортных средств или маркировки транспортных средств при их осмотре, они могут быть исключены из реестра.
Проект разработан в целях реализации требований Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Установление 1 января 2020 года в качестве даты вступления проекта приказа в действие обусловлено вступлением с указанной даты Федерального закона.
В настоящее время проект приказа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.
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Автоновости , Другое , Роман Мишуров , ГИБДД , МВД
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