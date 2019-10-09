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Началось производство Ford Puma 

Авторамблер + ещё 2 14 часов назад
Puma: новый компакт-кросс Ford
Фото: Авторамблер
Американский бренд приступил к сборке нового субкомпактного кроссовера Puma на заводе в Румынии, сообщает Autoevolution.
Конкурент паркетника Volkswagen T-Toc, ориентированный на европейский рынок, разделил платформу с Ford Fiesta и получил самый большой багажник в классе объемом 456 л.
Салон Puma оборудуют по последнему слову техники: будет доступен слот для беспроводной зарядки, цифровая приборная панель, разъемы USB, сиденья с массажем и мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью интеграции со смартфонами.
Авторамблер
Компакт-кросс оснастят 1-литровым бензиновым мотором EcoBoost со стартер-генератором с ременным приводом. Максимальная отдача составит до 155 л.с.
Ожидается, что в Европе модель поступит в продажу к концу 2019 года. Стартовый ценник составит 23,1 тыс. евро (1,6 млн руб.).
Судя по шпионским снимкам, опубликованным еще в мае, у Puma также может появиться "заряженная" версия ST c большими колесами и более мощным мотором.
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Автоновости , Ford Puma , Volkswagen , Ford Fiesta , Ford , Авторамблер
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