Puma: новый компакт-кросс Ford

Началось производство Ford Puma

Американский бренд приступил к сборке нового субкомпактного кроссовера Puma на заводе в Румынии, сообщает Autoevolution.

Конкурент паркетника Volkswagen T-Toc, ориентированный на европейский рынок, разделил платформу с Ford Fiesta и получил самый большой багажник в классе объемом 456 л.

Салон Puma оборудуют по последнему слову техники: будет доступен слот для беспроводной зарядки, цифровая приборная панель, разъемы USB, сиденья с массажем и мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью интеграции со смартфонами.

Авторамблер

Компакт-кросс оснастят 1-литровым бензиновым мотором EcoBoost со стартер-генератором с ременным приводом. Максимальная отдача составит до 155 л.с.

Ожидается, что в Европе модель поступит в продажу к концу 2019 года. Стартовый ценник составит 23,1 тыс. евро (1,6 млн руб.).

Судя по шпионским снимкам, опубликованным еще в мае, у Puma также может появиться "заряженная" версия ST c большими колесами и более мощным мотором.