Назван способ уйти от официальных автодилеров

Жители России, которые приобрели новые автомобили, вновь и вновь вынуждены приезжать к дилеру, чтобы сменить масло, фильтры или колодки. Им приходится переплачивать под угрозой потери гарантии. На самом деле недобросовестных дилеров можно поставить на место. Как это сделать, рассказали «Известия».

Издание отметило, что нередки случаи, когда россияне сталкиваются с обманом и хамством со стороны официальных дилеров. Замена моторного масла на рядовом СТО обойдется от двух до семи раз дешевле, чем у сервиса с брендом на вывеске. Переплачивать не обязательно. Автомобилисту достаточно изучить список дилерских центров и их расценки, а потом выбирать подходящий ему вариант.

В компании Mitsubishi рассказали, что цены на сайте могут отличаться от тех, которые озвучат в дилерском центре. Это зависит от ряда факторов, например, от стоимости запасных частей для машин старше 30 месяцев. Официальный представитель Mitsubishi в РФ Наталья Костенок заверила, что никто не может запретить человеку сменить дилера. Такое же мнение высказали и в компании Toyota

Автомобильный эксперт Сергей Ифанов пояснил, что снятие с гарантии — лишь словесная угроза, а не юридическое определение.

«Статья 16 закона «О защите прав потребителей» запрещает связывать покупку одного продукта и услуги с обязательным приобретением другого продукта и услуги. Соответственно дилер не имеет права намекать на снятие с гарантии. Закон предоставляет гражданину полное право в выборе автосервиса», — сообщил Ифанов.

Если автовладелец принял решение уйти от официального дилера, он обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию своей машины. Например, не заливать в бак сомнительное топливо, устанавливать качественные аксессуары и оборудование и так далее. Также обязательно соблюдение всего регламента техобслуживания. Автопроизводитель имеет право отказать в гарантийном ремонте, если будет установлено, что поломка произошла по вине владельца или неавторизованного сервисного центра.