Сдающих нарушителей ПДД россиян предложили премировать

Участников дорожного движения, сообщивших о нарушении ПДД другими водителями, необходимо поощрять, заявил депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров сообщает РИА Новости. Парламентарий предложил часть штрафа нарушителя направлять на оплату нужд уличившего его заявителя.

Петров оформил предложение в письме министру МВД Владимиру Колокольцеву . В документе отмечается, что внедрённая система автоматической фиксации нарушений позволила снизить число нарушений ПДД, но не искоренила проблему в целом. Поэтому депутат предложил разработать систему вознаграждения бдительных участников дорожного движения, которые сообщают о замеченных ими нарушениях в ГИБДД

«Действенной мерой стало бы стимулирование гражданской ответственности водителей путем призыва к саморегуляции внутри сообщества самих автолюбителей», — говорится в письме.

Парламентарий предлагает в качестве вознаграждения направлять часть уплаченного нарушителем штрафа «на погашение транспортного или иного налога заявителя». Однако Петров подчеркнул, что «заботиться о безопасности сограждан нужно из-за внутреннего убеждения, а не из-за денег».

«Хотелось бы, чтобы такая практика была введена на некий переходный период в качестве стимулирования безопасного движения. В дальнейшем такая практика должна быть постоянной как, например, в ФРГ», — резюмировал депутат.

Ранее, как сообщал "Рамблер", ГИБДД направила в регионы указание, согласно которому росийских водителей не рекомендуется штрафовать при помощи комплексов автоматической фиксации нарушений во время непогоды, поскольку в таких условиях невозможно получить качественную фотографию нарушения. Эксперты ГИБДД также пришли к выводу, что дорожные камеры должны быть отключены, если перед ними отсутствует информационная табличка о том, что ведётся фиксация нарушений. Также отключению подлежат комплексы, на неточность в работе которых больше всего жалуются автолюбители. Наконец, штрафы не должны выноситься, когда в зоне действия камер не работают светофоры или ведутся дорожные работы.