Skoda представила новую модель Rapid для РФ

Некоторое время назад чешская корпорация Skoda распространила рендеры обновленной модели Rapid, которая предназначена для автомобильного рынка России.

По заявлениям производителя, новинка дебютирует в нашей стране до конца текущего года. Больше никаких деталей относительно новой модели чешский автоконцерн не стал сообщать.

Можно подчеркнуть, что новый Skoda Rapid для отечественного рынка внешне напоминает модернизированную модель для китайского рынка. Помимо этого можно указать на то, что дизайн обоих вариантов выполнен в стиле нового гольф-хэтча Skoda Scala.

По ожиданиям, моторная гамма лифтбека после смены поколения не изменится. В настоящее время Skoda Rapid приводит в движение 1,6-литровая силовая установка производительностью 90 и 110 лошадиных сил и мотор на 1,4 литра отдачей 125 л.с. Совместно с первым двигателем функционирует механическая или автоматическая коробка передач, а со вторым — роботизированная трансмиссия DSG-7. Данная модель стоит от 797 тысяч рублей.