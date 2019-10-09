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Toyota показала беспилотники для Олимпиады в Токио 

Motor.ru + ещё 1 12 часов назад
Toyota показала беспилотники для Олимпиады в Токио
Фото: Motor.ru
Компания Toyota предоставит организаторам Олимпиады в Токио 20 беспилотных шаттлов e-Palette в специальной версии Tokyo 2020. Они будут курсировать по закольцованному маршруту на территории олимпийской и паралимпийской деревни и перевозить участников соревнований и обслуживающий персонал.
Toyota говорит, что при постройке олимпийских шаттлов её инженеры тесно общались со спортсменами: в дизайне e-Palette учтены их пожелания, а также территориальные особенности мест эксплуатации. Цель — не просто доставить группу атлетов из одного места в другое, а превратить поезду в эмоциональный опыт, о котором захочется рассказать друзьям.
Motor
Благодаря спортсменам у e-Palette появились большие двери и выдвижные рампы с электроприводом, которые упростят посадку в шаттл паралимпийцев. Беспилотник может одновременно перевозить до 20 пассажиров, включая страхующего водителя, или до четырех атлетов в инвалидных колясках и плюс еще семь человек. Величина колесной базы шаттла — четыре тысячи миллиметров, общая длина — 5255 миллиметров.
e-Palette оснащен программно-вычислительным комплексом, который, получая данные с камер, лазерных дальномеров и высокоточной трехмерной карты, строит маршрут беспилотника и позволяет тому двигаться в полностью автоматическом режиме. По классификации SAE шаттл имеет четвертый уровень автономности, то есть способен передвигаться без вмешательства человека в границах определенной территории. Его максимальная скорость не превышает 19 километров в час, а запас хода — 150 километров.
e-Palette даже умеет «общаться» с пешеходами: его передняя и задняя оптика похожа на глаза и по-особому светится, когда беспилотник пропускает кого-то или заряжается.
Toyota e-Palette показали в 2018 году на CES. Это, по сути, беспилотная платформа-сервис, которая в будущем станет частью мобильной экосистемы, состоящей из программных и аппаратных решений для бизнес-партнеров марки. Масштабируемая тележка позволит выбрать три варианта длины, а также установить на неё грузовую или пассажирскую капсулу.
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