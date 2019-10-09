Москвичку лишили прав за оставление места ДТП, которого не было

Столичная автоледи лишилась водительского удостоверения за якобы сбитое зеркало у проезжающего мимо автомобиля, водитель которого отказался оформлять европротокол, сообщает Autonews. В результате женщина покинула место ДТП, за что впоследствии суд наказал её.

Инцидент произошёл в феврале 2019 года. Жительница Москвы Марина Кернерман на Mazda CX-7 припарковалась на улице Новаторов, где на узкой односторонней дороге остаётся только одна полоса для движения. В момент, когда женщина приоткрыла водительскую дверь, мимо проезжал Chevrolet Cruise, водитель которого впоследствии обвинил Кернерман в том, что она сломала ему зеркало.

«Я уверена, что не задевала его. Я попросила водителя показать следы контакта на моей машине», — приводит издание слова москвички.

Будучи убежденной, что ее пытаются «развести», девушка отправилась по своим делам, но, когда вернулась, обнаружила, что мужчина её дожидается. Тогда Кернерман предложила оформить европротокол, но автолюбитель отказался.

«Для этого ему нужно было указать, что не только на его, но и на моей машине есть повреждения. А их не было, что только доказывало абсурдность ситуации», — заявила автоледи.

Женщина уехала с места ДТП, а её оппонент вызвал ГИБДД и оформил аварию. Через месяц автолюбительницу вызвали в суд. Водитель Chevrolet по фамилии Алтунин заявил, что отказался оформлять европротокол, поскольку не знает, как это делается. Однако, по его словам, Кернерман, заявив, что сделает все сама, просто уехала с места аварии.

Девушка попыталась в суде доказать, что столкновения не было: привела с собой свидетеля, который заявил, что повреждений на Mazda характерных после сноса зеркала не обнаружил; а также предоставила результаты независимой экспертизы, доказывающей, что на высоте зеркал Chevrolet повреждений на CX-7 зафиксировано не было.

Однако суд доводы Кернерман в расчёт не принял, лишив девушку водительского удостоверения на 1 год.

Юристы полагают, что у автомобилистки есть все шансы, чтобы доказать свою невиновность в высших судебных инстанциях, сделав упор на отсутствие умысла покидать место ДТП. Гораздо проще, по словам автоюриста Дмитрия Дугина, это можно было бы сделать, если бы девушка в момент конфликта позвонила в дежурную часть и заявила, что её оппонент отказался оформлять европротокол.

Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Перми лишился прав из-за того, что мошенник из другого города с поддельными документами на его имя сел пьяным за руль. Автолюбителю пришлось год доказываться в судах, что в момент правонарушения он находился совершенно в другом месте. При этом мужчина провёл целое расследование и сам нашёл мошенника.