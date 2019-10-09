На Нюрбургринге вновь засветилась Mazda RX-8

Тот факт, что производитель Mazda второй раз вывел автомобиль на гоночную трассу, заставляет задуматься, что стало с RX-8 за это время.

Car.ru

Спорт-купе замечено уже не первый раз. Последний раз его удалось сфотографировать летом, а в 2017 году был заснят похожий автомобиль.

Уже есть версии произошедшего. Первая — это то, что Mazda работает над роторным мотором. Эту теорию подтверждают недавние намеки Mazda, которые уже демонстрировали изображения патентных схем такого двигателя. Тогда все подумали о грядущем спорткаре. Но может быть, что новая разработка возьмет начало внутри RX-8.

Car.ru

К сожалению, нет никаких аргументов в пользу этой теории, кроме камуфляжа на «морде» автомобиля, который может значить что угодно.

Вторая версия — это то, что на старом прототипе проходит обучение новый водитель Mazda. В пользу этого говорит знак L на заднем стекле автомобиля. Символ «L» — это аналог «У» — за рулем ученик. В прошлый раз знака «L» на RX-8 не было.

Загадочный камуфляж, закрывающий только переднюю часть автомобиля, наводит на мысли, что его предназначение — отвлечение внимания. Возможно, автомобиль претерпел иные какие-то изменения, которых пока еще никто не приметил.