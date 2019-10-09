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На Нюрбургринге вновь засветилась Mazda RX-8 

Car.ru + ещё 1 6 часов назад
На Нюрбургринге вновь засветилась Mazda RX-8
Фото: ТАСС
Тот факт, что производитель Mazda второй раз вывел автомобиль на гоночную трассу, заставляет задуматься, что стало с RX-8 за это время.
Car.ru
Спорт-купе замечено уже не первый раз. Последний раз его удалось сфотографировать летом, а в 2017 году был заснят похожий автомобиль.
Уже есть версии произошедшего. Первая — это то, что Mazda работает над роторным мотором. Эту теорию подтверждают недавние намеки Mazda, которые уже демонстрировали изображения патентных схем такого двигателя. Тогда все подумали о грядущем спорткаре. Но может быть, что новая разработка возьмет начало внутри RX-8.
Car.ru
К сожалению, нет никаких аргументов в пользу этой теории, кроме камуфляжа на «морде» автомобиля, который может значить что угодно.
Вторая версия — это то, что на старом прототипе проходит обучение новый водитель Mazda. В пользу этого говорит знак L на заднем стекле автомобиля. Символ «L» — это аналог «У» — за рулем ученик. В прошлый раз знака «L» на RX-8 не было.
Загадочный камуфляж, закрывающий только переднюю часть автомобиля, наводит на мысли, что его предназначение — отвлечение внимания. Возможно, автомобиль претерпел иные какие-то изменения, которых пока еще никто не приметил.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Тест-драйвы , Mazda RX-8 , Mazda
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