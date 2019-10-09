Стала известная цена дизельного мотора для Jeep Wrangler

Jeep Wrangler 2020 года с 3,0-литровым дизельным V6 добавит к цене внедорожника в общей сложности 6 тысяч долларов.
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Вообще-то в двигатель фактически добавит 4 000 долларов, но он будет доступен только с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая составит дополнительные 2 000 долларов.
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3.0-литровый V6 для Wrangler Ecodiesel во многом совпадает с версией, доступной в Ram 1500. Мощность — 260 лошадиных сил (194 киловатта), а крутящий момент в 600 Ньютон-метров.
Все комплектации дизельного двигателя Wrangler поставляются в стандартной комплектации с усиленными осями.
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Единственная идентификация Wrangler Ecodiesel — маленький значок на заднем люке.
Дизельный вариант поступит в продажу до конца года. Оценка экономии топлива еще не доступна. Силовая установка присоединится к линейке пикапов Gladiator уже в 2020 году.
В дополнение к добавлению дизельного двигателя в ассортимент, покупатели Wrangler получат еще один выбор трансмиссии, когда появится гибридный вариант с подключаемым модулем.