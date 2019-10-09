Стала известная цена дизельного мотора для Jeep Wrangler

Дизельный мотор для Jeep Wrangler обойдется в 6000 долларов

Jeep Wrangler 2020 года с 3,0-литровым дизельным V6 добавит к цене внедорожника в общей сложности 6 тысяч долларов.

Car.ru

Вообще-то в двигатель фактически добавит 4 000 долларов, но он будет доступен только с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая составит дополнительные 2 000 долларов.

Car.ru

3.0-литровый V6 для Wrangler Ecodiesel во многом совпадает с версией, доступной в Ram 1500. Мощность — 260 лошадиных сил (194 киловатта), а крутящий момент в 600 Ньютон-метров.

Все комплектации дизельного двигателя Wrangler поставляются в стандартной комплектации с усиленными осями.

Car.ru

Единственная идентификация Wrangler Ecodiesel — маленький значок на заднем люке.

Дизельный вариант поступит в продажу до конца года. Оценка экономии топлива еще не доступна. Силовая установка присоединится к линейке пикапов Gladiator уже в 2020 году.

В дополнение к добавлению дизельного двигателя в ассортимент, покупатели Wrangler получат еще один выбор трансмиссии, когда появится гибридный вариант с подключаемым модулем.