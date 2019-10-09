Рейтинг иномарок возглавляет KIA Rio 

В сентябре 2019 года лидером российского рынка среди иномарок снова стал KIA Rio. Покупатели приобрели 7920 машин «Рио», что почти соответствует прошлогоднему результату продаж (7875 ед.).
Kia
Как отмечают аналитики «Автостат Инфо» со ссылкой на собственное исследование, второе место в рейтинге сегмента иномарок в сентябре занял Hyundai Creta. Корейский кроссовер разошелся на авторынке РФ в сентябре в количестве 5812 ед., а годом ранее — 5800 ед. Третье место среди иномарок по продажам в сентябре досталось седану Volkswagen Polo. Модель показала в сентябре 3-процентный спад и была продана в количестве 4834 ед. (годом ранее — 4974 ед.). На четвертой строчке рейтинга среди иномарок в сентябре разместился Hyundai Solaris. Продажи модели продолжают снижаться, спад в сентябре составил -16%, в количественном выражении— с прошлогодних 5544 ед. до нынешних 4665 шт. Кроссовер Volkswagen Tiguan замыкает топ-5 иномарок в сентябре с приростом продаж на 12% с 2654 до 2970 ед. Среди иностранных моделей, вышедших в сентябре в топ-10 авторынка РФ по версии «Автостат Инфо», отметим: Renault Duster — 2730 проданных машин (-22%), KIA Optima — 2593 ед. (+1,4%), Renault Logan — 2557 шт. (+30%), а также Toyota Camry — 2416 шт. (-2,4%) и Skoda Rapid — 2241 ед. (-27%).
Из исследования известно также, что в сентябре 2019 года на автомобильном рынке России иностранные бренды реализовали 95 656 машин, что на 12,5% меньше, чем было продано годом ранее — 109 282 ед. За первые три квартала продажи иномарок в РФ сократились на 3,8% в годовом сравнении, то есть с 888 934 до 855 508 ед. авто.