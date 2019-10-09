Рейтинг иномарок возглавляет KIA Rio

В сентябре 2019 года лидером российского рынка среди иномарок снова стал KIA Rio. Покупатели приобрели 7920 машин «Рио», что почти соответствует прошлогоднему результату продаж (7875 ед.).

Kia

Из исследования известно также, что в сентябре 2019 года на автомобильном рынке России иностранные бренды реализовали 95 656 машин, что на 12,5% меньше, чем было продано годом ранее — 109 282 ед. За первые три квартала продажи иномарок в РФ сократились на 3,8% в годовом сравнении, то есть с 888 934 до 855 508 ед. авто.