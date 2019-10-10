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Минус налог, плюс парковка: Москва станет лучшим городом Земли для электрокаров 

Автовести 7 часов назад
Лучший город Земли: минус налог, плюс парковка
Фото: © sobyanin.ru
Сегодня добрая треть, а то и больше автомобильных новостей так или иначе касается электрокаров. Автопроизводители один за другим присягают на верность электротяге, да и целые страны заявляют о решимости навсегда покончить с исчадием бензино-дизельного ада, в то время как Россия запрягает электрические лошадиные силы пока еще традиционно медленно. Но ее столица в этом плане уже на пороге революции.
Успешный опыт вывода на московские улицы большого числа электробусов показал, что эксплуатация автономного электротранспорта при всех наших климатических, технологических, инфраструктурных и прочих сложностях вполне возможна и будет все более выгодной по мере дальнейшего развития данной сферы. А очередной импульс этому развитию придало недавнее появление 30 электрокаров уже и в столичном каршеринге.
Однако же с частными машинами все значительно сложнее, и причины тому тоже не раз уже назывались: помимо свойственного автовладельцам естественного консерватизма и инертности мышления на желании приобрести электромобиль сказывается его дороговизна, поэтому даже в зажиточной столице с ее огромным автопарком число электрокаров не превышает пяти сотен — просто капля в море, в целом по стране их лишь мизерные 0,01% от общего числа машин.
Так что не случайно на федеральном уровне в очередной раз зазвучали предложения о стимулировании спроса на личный электрический транспорт, посредством предоставления его владельцам определенных льгот. В Москве же тем временем решили не ждать погоды у вышеупомянутого моря, а в очередной раз пойти на прорыв, как это уже было с тем же каршерингом или с цифровизацией госуслуг, по части которой российская столица даже вышла в мировые лидеры.
В числе первоочередных мер, озвученных в последние дни мэром Москвы Сергеем Собяниным (в том числе на его персональном сайте) — активное развитие сети зарядных станций — по договоренности с Россетями в ближайшие 4 года будет построено и сдано в эксплуатацию 300 таких точек "электрозаправки". Это позволит не только еще больше увеличить парк электробусов и перевести служебный и коммунальный транспорт тоже на электротягу (в частности, уже закуплена партия электроциклов для столичной полиции), но и обеспечить должной инфраструктурой имеющихся и потенциальных владельцев частных электромобилей. Также планируется увеличение вдвое бюджетных субсидий для операторов каршеринга и такси, которые будут приобретать или брать в лизинг электротранспорт.
Но и это еще не все. Не дожидаясь действий со стороны федеральных органов, московские власти уже приняли решение о предоставлении бесплатных парковок для электромобилей, а в ближайшее время в Мосгордуму будет внесен закон об освобождении их владельцев от уплаты транспортного налога.
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Комментарии
Автоновости , Сергей Собянин , Мосгордума , Россети , Правительство Москвы
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