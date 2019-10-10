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Vokswagen официально показал восьмое поколение «Гольфа» 

Автовести 2 часа назад
Vokswagen Golf 8: назван день премьеры
Фото: © Volkswagen
Компания распространила набор официальных дизайнерских скетчей, которые хоть и не демонстрируют облик "живого" автомобиля, позволяют все же сделать некоторые выводы. Например, о том, что салон Volkswagen Golf получит сразу четыре монитора. И производитель уже назвал день премьеры новинки.
Концепция водительского места официально названа Digital Cockpit: традиционный экран мультимедийной системы установлен выше, чем раньше и ближе к водителю и объединен в единый блок с цифровой приборной панелью. Кроме того, слева от приборки разместили еще одну компактную сенсорную панель, а на центральном тоннеле можно разглядеть экран, при помощи которого придется управлять настройками климатической установки.
© Volkswagen
В целом, похоже, количество физических кнопок в интерьере восьмого "Гольфа" сведено к минимуму, а сама архитектура интерьера стала более современной, строгой и изящной.
То же самое, впрочем, можно сказать и о дизайнерских решениях для кузова, хотя в этом случае отличия от предыдущей генерации не такие разительные. Если интерьер пережил техническую революцию, то экстерьер бестселлера неторопливо эволюционирует, хотя кое-какие инновации будут применены и здесь — например, оригинальная светодиодная оптика.
"Гольфу" уже пообещали усовершенствованную подвеску и широкий набор новых и модернизированных силовых агрегатов. В него, к слову, войдут гибридные силовые установки (но не будет электрических — их отдали Volkswagen ID.3) и доработанные дизели: в VW решили от них не отказываться, несмотря на давление экологов. Официальная премьера новинки назначена на 24 октября.
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Автоновости , Volkswagen Golf , Volkswagen
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