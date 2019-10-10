В России построят уникальную мегатрассу 

По его мнению, большая часть компаний, участвующих в строительстве, должны быть российскими, однако к проекту большой интерес проявили китайские инвесторы. Для строительства мегатрассы собираются закупить стройматериалы на 94 миллиарда рублей. В Саратовской области создадут юрлицо для обслуживания и эксплуатации магистрали. Движение по трассе планируют открыть к концу 2024 года.