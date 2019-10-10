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В России построят уникальную мегатрассу 

Lenta.ru 55 минут назад
В России построят уникальную мегатрассу
Фото: РИА Новости
Строительство первой в России полностью частной автомагистрали «Меридиан» начнется в 2020 году. Первым будет построен участок в Саратовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров «Русской холдинговой компании» Александра Рязанова.
По его мнению, большая часть компаний, участвующих в строительстве, должны быть российскими, однако к проекту большой интерес проявили китайские инвесторы. Для строительства мегатрассы собираются закупить стройматериалы на 94 миллиарда рублей. В Саратовской области создадут юрлицо для обслуживания и эксплуатации магистрали. Движение по трассе планируют открыть к концу 2024 года.
Частная трасса «Меридиан» протяженностью почти две тысячи километров не имеет аналогов в современной российской истории. Дорогу построят с нуля, она должна стать частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, который через Россию и Казахстан свяжет по суше ЕС и КНР. Как сообщил Рязанов, Казахстан со своей стороны уже построил участок трассы. «Меридиан» пройдет вдалеке от агломераций через Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую и Смоленскую области.
Параллельно с частной трассой до 2025 года запланирован запуск маршрута Европа — Западный Китай, за строительство которого отвечает «Автодор». Маршрут этой трассы пройдет через агломерации Санкт-Петербурга, Москвы, Казани до границы с Казахстаном. По поручению президента России Владимира Путина трассировка обоих проектов обсуждается отдельно, однако трасса «Меридиан» официально признана ответвлением международного коридора, писала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Автоновости , Александр Рязанов , Владимир Путин , Демьян Кудрявцев , ЕС , Автодор , Ведомости , РИА Новости
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