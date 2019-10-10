Число автомобилей удвоится к 2050 году

К 2050 году количество автомобилей на планете удвоится

К 2050 году количество автомобилей на нашей планете, по прогнозам, удвоится и достигнет 2 млрд — такую цифру привел Александр Забоев, заведующий отделением международного сотрудничества Научного центра по комплексным транспортным проблемам Минтранса России, выступая на Международной научно-практической конференции «Концептуальные проблемы экономики и управления на транспорте: взгляд в будущее», которая открылась сегодня в Российском университете транспорта (МИИТ).

Но это противоречит планам сократить вредные выбросы в атмосферу. Доля транспорта в этих выбросах составляет 23% и продолжает расти. В связи с этим, по словам А. Забоева, во многих странах стимулируется переключение пассажиров с личного на общественный транспорт. При этом в крупных городах стараются избавиться от пробок на дорогах. В Сингапуре для этого введен налог на автомобиль, который выше его цены. А в Токио не продадут машину, если для нее не куплено парковочное место. Международный опыт сегодня изучается и в России.