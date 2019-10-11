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Москвичу прислали пять штрафов за одно и то же нарушение 

Рамблер + ещё 5 5 часов назад
Москвичу прислали пять штрафов за одно и то же нарушение
Фото: ТАСС
Автолюбителю из Москвы выписали несколько штрафов за одно нарушение — парковку на газоне, пока его автомобиль несколько дней простоял на месте, сообщает Autonews. Мужчина оспорил постановления.
По данным издания, водитель Ford Focus оставил автомобиль двумя колёсами на газоне в понедельник 2 сентября и вновь сел за руль только в пятницу 5 сентября. Каждый день, пока машина стояла на месте, пользователи приложения «Помощник Москвы» фиксировали нарушение правил парковки. В результате автовладельцу пришли пять штрафов на сумму 5 тысяч рублей.
Водитель согласился, что совершил проступок, но посчитал, что наказывать за одно и то же нарушение несколько раз несправедливо, и написал жалобу на сайте Mos.ru. Автолюбитель приложил оплаченный первый штраф и письменное объяснение своего поступка: всю неделю мужчина занимался переездом и не садился за руль машины. Впоследствии, дублирующие четыре постановления были отменены.
В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) изданию пояснили, что система не принимает снимки одного и того же нарушения, сделанные в один день. Если фотографии сделаны в разные дни, то они направляются на дополнительную проверку.
«Если автомобилист все-таки получил более одного постановления по одному факту нарушения, он может обжаловать повторный штраф», — пояснили в МАДИ.
Руководитель юридического отдела «Общества защиты прав автомобилистов» Равиль Ахмедьянов подчеркнул, что наказывать водителей за одно и то же нарушение запрещает Конституция РФ. Однако специалисты, обрабатывающие информацию о нарушениях, могут и не помнить об уже вынесенных решениях.
«У экспертов нет обязанности помнить даже собственные решения по подобным делам, если они были вынесены несколько дней назад. Но штраф в таком случае должен быть действительно только один», — заявил юрист, призвав водителей обязательно оспаривать дублирующие постановления.
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Автоновости , Ford Focus , Mos.ru
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