Porsche и Boeing создадут летающий электромобиль

Porshe и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.

Речь идет о летающем автомобиле с вертикальным взлетом и посадкой. При этом в качестве силового агрегата будет использован электрический двигатель.

Кроме того, Porsche и Boeing собираются создать международную группу специалистов, которая будет изучать разные аспекты городского воздушного транспорта и распространение городского движения в воздушном пространстве.

Весной этого года немецкий стартап Lilium успешно запустил в воздух прототип пятиместного летающего электротакси. Испытания прошли на аэродроме в городе Оберпфаффенхофен недалеко от Мюнхена.

Ожидается, что к 2025 году аэротакси будут курсировать как минимум в двух германских городах на коммерческой основе. Аппарат располагает 36 электрическими двигателями, как предполагается, будет разгоняться до 300 км/ч и лететь на протяжении 1 часа.

Аналитики убеждены, что до середины столетия рынок автономных пассажирских и грузоперевозок летательными аппаратами будет стремительно развиваться. Работы в данном направлении ведет множество компаний по всему миру.

В конце февраля сообщалось о том, что Airbus начал наземные испытания своего аэротакси CityAirbus. На первых этапах, как отмечалось, полеты будут проходить под контролем оператора. Лишь после проверки программы автопилота контроль будет передан компьютеру.

Также над созданием летательных аппаратов работает компания Rolls Royce, которая обещает запустить серийное производство новинки уже в следующем году.

В феврале сообщалось, о планах запустить автономное воздушное такси в Дубаи. К развитию проекта власти ОАЭ привлекли немецкий концерн Volocopter. Особенностью нового транспортного средства должен стать высочайший уровень безопасности.

Действующий образец беспилотного аэротакси создан и в России. Он создан НИТУ «МИСиС» «Кинетика». Внедрение инновационной разработки ожидается к 2020 году.