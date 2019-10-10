«Тёплые дороги» могут появиться в России

По его словам, система больше всего подойдёт для больших городов, передаёт ТАСС.

Технологий много, в частности тёплые дороги тоже могут быть, если позволяет ресурсная база определённая — какая-то котельная рядом, еще что-то, — подчеркнул он.

Он отметил, что есть несколько различных технологий, от подогрева дорожного полотна до автоматического посыпания его противогололёдной смесью. При этом вне населённых пунктов это неактуально, так как там проще проехать на коммунальной машине.

Он заключил, что на Камчатке для подогрева могут использоваться горячие источники. В качестве примера Волков привёл Скандинавию, где такая система уже налажена.