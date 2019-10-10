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«Тёплые дороги» могут появиться в России 

News.ru + ещё 1 10 часов назад
«Тёплые дороги» могут появиться в России
Фото: РИА Новости
Директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства министерства транспорта Григорий Волков заявил, что в России могут начать использовать технологию «тёплых дорог».
По его словам, система больше всего подойдёт для больших городов, передаёт ТАСС.
Технологий много, в частности тёплые дороги тоже могут быть, если позволяет ресурсная база определённая — какая-то котельная рядом, еще что-то, — подчеркнул он.
Он отметил, что есть несколько различных технологий, от подогрева дорожного полотна до автоматического посыпания его противогололёдной смесью. При этом вне населённых пунктов это неактуально, так как там проще проехать на коммунальной машине.
Он заключил, что на Камчатке для подогрева могут использоваться горячие источники. В качестве примера Волков привёл Скандинавию, где такая система уже налажена.
Как писал News.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о готовящемся проекте по электрообогреву крыш ряда социальных объектов в центре Северной столицы. Политик уверен, что данная мера позволит эффективнее бороться с сосульками на кровлях зданий в зимнее время года.
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Комментарии2
Автоновости , Другое , Александр Беглов , Григорий Волков , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС
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