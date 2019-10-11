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Водителей в России проверят на хронический алкоголизм, узнали СМИ 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Фото: Газета.Ru
Согласно документу, принятому в Минздраве, российские водители будут проходить через новую процедуру медкомиссии. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на соответствующий приказ.
По имеющейся информации, документ сейчас находится на регистрации в Минюсте.
Так, будущим водителям, а также людям, которые желают вернуть права после лишения, предстоит пройти обязательный медицинский тест.
Отмечается, что с помощью него определят наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT).
Как стало известно, данный маркер указывает на хронический алкоголизм. В случае его обнаружения кандидата в водители отправят в наркологический диспансер.
Кроме того, водителям или желающим ими стать предложат сдать мочу для проверки употребления психоактивных веществ.
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Автоновости , Минздрав РФ , Минюст РФ
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