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Россиян обяжут проходить еще один тест перед получением прав 

Рамблер + ещё 15 7 часов назад
Россиян обяжут проходить еще один тест перед получением прав
Фото: РИА Новости
Введение обязательного прохождения теста на содержание наркотиков в организме и наличие признаков хронического алкоголизма для всех россиян, получающих водительские удостоверения, поспособствует увеличению числа «забракованных» водителей, сообщает Ura.ru. Об этом изданию заявил главный внештатный нарколог Свердловской области Олег Забродин.
Соответствующие изменения в приказ о порядке проведения медкомиссий подготовили эксперты Минздрава РФ. В настоящий момент в документе указано, что врач может отправить сдавать тест на наркотики только «при выявлении симптомов состояния». В новом приказе такой пометки нет. По новым правилам, кандидатов в водители будут также проверять на наличие признаков хронического алкоголизма. Как сообщал «Рамблер», нововведения призваны повысить уровень безопасности дорожного движения в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
Главный внештатный нарколог Свердловской области Олег Забродин заявил, что новые правила прохождения медкомиссии поспособствуют отказу многих кандидатов в водители от систематического употребления алкоголя и запрещённых веществ.
«Мера правильная. Это увеличит число забракованных водителей. Заставит их отказываться от алкоголя», — подчеркнул эксперт.
Специалист отметил, что в настоящее время наркологи ожидают уточняющей информации от Минздрава: уровень определенного белка, который накапливается в организме при длительном употреблении спиртного, при выявлении которого человеку запретят садиться за руль.
«Алкоголь присутствует у нас в быту, он распространен. Нам бы тут с водами не выплеснуть младенца. Цифры должен дать Минздрав», — отметил Забродин, подчеркнув, что стоимость медкомиссии после нововведений вырастет, но незначительно.
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Комментарии9
Автоновости , Владимир Путин , Минздрав РФ , РИА Ura.ru
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