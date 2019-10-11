Россиян обяжут проходить еще один тест перед получением прав

Введение обязательного прохождения теста на содержание наркотиков в организме и наличие признаков хронического алкоголизма для всех россиян, получающих водительские удостоверения, поспособствует увеличению числа «забракованных» водителей, сообщает Ura.ru. Об этом изданию заявил главный внештатный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

Соответствующие изменения в приказ о порядке проведения медкомиссий подготовили эксперты Минздрава РФ . В настоящий момент в документе указано, что врач может отправить сдавать тест на наркотики только «при выявлении симптомов состояния». В новом приказе такой пометки нет. По новым правилам, кандидатов в водители будут также проверять на наличие признаков хронического алкоголизма. Как сообщал «Рамблер», нововведения призваны повысить уровень безопасности дорожного движения в соответствии с указом президента России Владимира Путина

Главный внештатный нарколог Свердловской области Олег Забродин заявил, что новые правила прохождения медкомиссии поспособствуют отказу многих кандидатов в водители от систематического употребления алкоголя и запрещённых веществ.

«Мера правильная. Это увеличит число забракованных водителей. Заставит их отказываться от алкоголя», — подчеркнул эксперт.

Специалист отметил, что в настоящее время наркологи ожидают уточняющей информации от Минздрава: уровень определенного белка, который накапливается в организме при длительном употреблении спиртного, при выявлении которого человеку запретят садиться за руль.