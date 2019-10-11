Toyota создаст автомобиль с искусственным интеллектом

Toyota работает над автомобилем с искусственным интеллектом

На Токийском автосалоне 23 октября Toyota покажет футуристичный концепт-кар LQ. Концепт построен на основе представленного два года назад Concept-i.

Toyota

Главной особенностью автомобиля создатели называют голосового помощника с искусственным интеллектом по имени Yui. Технология позволит подстроить автомобиль под каждого водителя индивидуально, учитывая его стиль вождения и личные предпочтения.

Персонализированная система настройки автомобиля сможет меняться прямо на ходу, ориентируясь на эмоции водителя. Автомобиль оснащен различными технологиями, способными повысить бдительность водителя, снизить уровень его стресса или пробудить ото сна.

Toyota

Интеллектуальный помощник имеет доступ к различным функциям кресел, кондиционеру, системе ароматизации воздуха, а также поддерживает голосовой контакт с водителем. Все это поспособствует влиянию на чувства и эмоции человека, чтобы передвижение от точки А к точке Б оказалось максимально комфортным и безопасным.

Toyota

Помимо взаимодействия с водителем напрямую, ИИ поддерживает максимальный уровень автопилота автомобиля, доступный на сегодняшний день — четвертый.

В дополнение ко всему, в салоне будет реализована технология дополнительной реальности, повышающей угол обзора водителя и демонстрирующей считанные дорожные знаки.