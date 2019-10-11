Транспортный налог по-новому: к чему готовиться автомобилистам

Эксперты издания Autonews выяснили , как изменился порядок начисления транспортного налога в 2019 году, какие автомобили были признаны роскошными и, что налоговая приготовила для перевозчиков.

По данным издания, изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей. Если раньше для них применялись разные коэффициенты в зависимости от года выпуска (для авто не старше 1 года -1,5, для всех остальных — 1,3), то с 2019 года для всех машин не старше 3 лет используется коэффициент 1,1.

«Теперь эти коэффициенты отменены. Тем самым улучшено положение налогоплательщиков», — цитирует издание слова собеседника в ФНС.

Автор статьи подчеркивает, что для юридических лиц была отменена федеральная льгота, согласно которой перевозчики могли вычитать суммы, уплаченные в систему «Платон», из начисленного налога на транспортные средства. В 2019 году предпринимателям придётся оплатить сбор в полном объёме.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты нашли способы, как можно снизить плату транспортного налога вполовину. Одним из способов была названа регистрация авто в регионе где размер налога — минимальный по стране. Кроме того водитель может отыскать себя в списке льготников: например, снижение транспортного сбора вполовину предусмотрено для пенсионеров, инвалидов I и II групп, а также усыновители и опекуны детей с ограниченными возможностями. На скидку в 50% также могут рассчитывать фермеры, которые согласно российскому законодательству относятся к сельскохозяйственным товаропроизводителям.