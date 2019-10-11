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Транспортный налог по-новому: к чему готовиться автомобилистам 

Рамблер 55 минут назад
Транспортный налог по-новому: к чему готовиться автомобилистам
Фото: depositphotos.com
Эксперты издания Autonews выяснили, как изменился порядок начисления транспортного налога в 2019 году, какие автомобили были признаны роскошными и, что налоговая приготовила для перевозчиков.
По данным издания, изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей. Если раньше для них применялись разные коэффициенты в зависимости от года выпуска (для авто не старше 1 года -1,5, для всех остальных — 1,3), то с 2019 года для всех машин не старше 3 лет используется коэффициент 1,1.
«Теперь эти коэффициенты отменены. Тем самым улучшено положение налогоплательщиков», — цитирует издание слова собеседника в ФНС.
При этом список премиальных автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, к которым применяется повышающий коэффициент, был пополнен. В перечень вошли модели, которые подорожали с момента последних изменений. Таким образом в список вошли Rolls-Royce Cullinan, BMW 340i xDrive Gran Turismo, Genesis G90 Royal, Mercedes-AMG GT, Kia Stinger GT, Volvo XC40, Volkswagen Teramont, Kia K900, Volkswagen Touareg, Volvo XC60 и другие.
Автор статьи подчеркивает, что для юридических лиц была отменена федеральная льгота, согласно которой перевозчики могли вычитать суммы, уплаченные в систему «Платон», из начисленного налога на транспортные средства. В 2019 году предпринимателям придётся оплатить сбор в полном объёме.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты нашли способы, как можно снизить плату транспортного налога вполовину. Одним из способов была названа регистрация авто в регионе где размер налога — минимальный по стране. Кроме того водитель может отыскать себя в списке льготников: например, снижение транспортного сбора вполовину предусмотрено для пенсионеров, инвалидов I и II групп, а также усыновители и опекуны детей с ограниченными возможностями. На скидку в 50% также могут рассчитывать фермеры, которые согласно российскому законодательству относятся к сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Как таксисты наживаются на гостях столицы
Комментарии
Автоновости , Volvo , Volkswagen Touareg , Kia Stinger , BMW , Kia , Volvo XC60 , Volkswagen Teramont , Rolls-Royce , Volkswagen , Volvo XC40 , Федеральная налоговая служба
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