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Гаишники показали, что находится у них в машинах 

Авторамблер 7 часов назад
Гаишники показали, что находится у них в машинах
Фото: ГИБДД
Сотрудники ГИБДД Новосибирской области присоединились к вездесущему Tetris Challenge и выложили содержимое автомобиля ДПС.
В рамках флешмоба на асфальт прилегли не только сами гаишники, но и "задержанный" ими гражданин в наручниках. В инвентаре ожидаемо оказалось оружие, полоса с шипами, конусы и прочие неизменные атрибуты сотрудника дорожной полиции.
Напомним, Tetris Challenge был запущен в середине сентября и быстро набрал популярность в Сети. Ведомства и экстренные службы по всему миру поделились содержимым своих автомобилей, аккуратно выложенным на землю подобно большому "тетрису".
Ранее к флешмобу присоединился Центр организации дорожного движения (ЦОДД), показав, что умещается в автомобилях дорожных патрулей.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП , ГИБДД
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