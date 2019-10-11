Гаишники показали, что находится у них в машинах

Сотрудники ГИБДД Новосибирской области присоединились к вездесущему Tetris Challenge и выложили содержимое автомобиля ДПС.

В рамках флешмоба на асфальт прилегли не только сами гаишники, но и "задержанный" ими гражданин в наручниках. В инвентаре ожидаемо оказалось оружие, полоса с шипами, конусы и прочие неизменные атрибуты сотрудника дорожной полиции.

Напомним, Tetris Challenge был запущен в середине сентября и быстро набрал популярность в Сети. Ведомства и экстренные службы по всему миру поделились содержимым своих автомобилей, аккуратно выложенным на землю подобно большому "тетрису".

Ранее к флешмобу присоединился Центр организации дорожного движения (ЦОДД), показав, что умещается в автомобилях дорожных патрулей.