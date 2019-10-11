Платные дороги в России подешевеют

Платные дороги станут дешевле с 14 октября

«Автодор» с 14 октября отменит повышенные сезонные тарифы на платных трассах в Российской Федерации.

В частности, снижение цент затронут трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург», М-4 «Дон», М-3 «Украина», сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу госкомпании. Стоимость проезда вернется к тарифу, который был до 15 апреля 2019 года.

Введение сезонного тарифа объясняется повышением интенсивности движения в летние месяцы. Например, автолюбителю необходимо было заплатить при проезде платного участка дороги км 21 — км 62 на М-4 «Дон» в дневное время порядка 90 рублей, а с 14 октября эта сумма ссотавит 70 рублей.

Отметим, в задачи ГК "Автодор" входит развитие скоростных дорог в России, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса.