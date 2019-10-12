В ноябре будет представлена новая Tesla

Новой моделью Tesla станет пикап. Так любимый американским народом массивный грузовой автомобиль станет экологически чистым.

Дизайн пока неизвестен, все рендеры в Интернете являются неофициальными. По заявлениям Илона Маска, владельца компании Tesla, экстерьер автомобиля будет «просто фантастическим». А само существование пикапа на электрической тяге он называет величайшим шагом в истории автомобильной индустрии.

«Наша цель — стать лучшим пикапом, чем F-150 с точки зрения функциональности, как грузовика. И быть лучшим спортивным автомобилем, чем Porsche 911», — добавил Маск.

Он также сказал, что, когда пикап поступит в продажу, его начальная цена составит 49 тысяч долларов, то есть 3,15 миллиона рублей. Относительно других моделей Tesla это весьма невысокая цена.

Скорее всего, в продажу пикап поступит не раньше внедорожника Model Y, выход которого ожидается в 2021 году.

Вероятно, низкая заявленная стоимость пикапа связана именно с тем, что автомобиль начнут производить только через пару лет. Илон не раз заявлял, что хочет сделать электромобили доступными как можно скорее, а он известен тем, что сдерживает самые невероятные обещания.