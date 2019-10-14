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Isuzu представила новый D-Max 

Авторамблер + ещё 3 1 час назад
Isuzu представила новый D-Max
Фото: Авторамблер
Пикап получил улучшенные внедорожные качества и ряд новых опций.
Премьера D-Max нового поколения состоялась в Таиланде, где модель встанет на конвейер. Внешние изменения коснулись решетки радиатора, фар, которые получили U-образные светодиодные контуры, и секций противотуманок.
Куда заметнее техническое обновление модели: D-Max переехал на новую платформу Isuzu Dynamic Drive и вырос на 30 мм в колесной базе (до 3125 мм). Длина новинки составила 5265 мм (-30 мм), ширина — 1870 мм (+10 мм), а высота — 1790 мм (+5мм). Будут доступны трех— и четырехместные версии автомобиля.
Рама пикапа стала жестче, но легче. Расширилась задняя колея колес, угол их поворота вырос. Барабанные тормоза сменились дисковыми.
В списке оснащения появился двухзонный климат-контроль и два экрана мультимедиа на выбор — размерностью семь или девять дюймов. Из электронных помощников пока доступна только функция контроля слепых зон.
Под капотом почти без изменений: с «базе» пикап комплектуется турбодизелем объемом 1,9 л и мощностью 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Трехлитровый двигатель для новой модели форсировали до 190 л.с. и 450 Нм момента.
Моторы работают в сочетании с «механикой» или автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом. Также для всех версий доступна блокировка заднего дифференциала.
В Таиланде пикап начнут продавать уже на следующей неделе. Стоимость будет варьироваться от 16,7 тыс. до 38 тыс. долларов (1-2,4 млн руб.). До Европы новинка, как сообщалось ранее, доберется только во второй половине 2020 года.
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Автоновости , Isuzu
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