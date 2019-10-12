Из-за Brexit продажи Citroen могут упасть на четверть

По мнению руководителей компании Citroen , в случае расторжения со стороны Великобритании договора с европейским союзом, продажи автомобилей компании могут упасть. Карл Хоукинс, управляющий директор английского подразделения компании Citroen, опасается жесткой рецессии.

По мнению руководящих специалистов, продажи после того, сделка состоится, могут сократиться до 25%, а если Brexit окажется достаточно "жестким", реализовать компания сможет около 2 миллионов транспортных средств в год, вместо 2,68 миллиона ожидаемых.

Рецессия в стране может достигнуть результатов 2008 года, что также скажется на компании негативным образом. Производитель уже делает первые шаги по сокращению расходов, он пошел навстречу своим дилерам и разрешил уменьшить площади торговых павильонов.