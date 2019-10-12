Грузовикам и такси запретят парковаться во дворах

С 1 января следующего года вступает в силу ограничения на парковку во дворах. Грузовики и такси не смогут парковаться на придомовых участках в городах федерального значения, вроде Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Ограничения обусловлены большим количеством жалоб жителей Москвы, направленных Минтрансу . Некоторое время назад жильцы дома на улице Героев Панфиловцев пожаловались в префектуру на таксистов, которые заполнили парковочные места у дома. В доме располагаются пункты общественного питания.

Водителя зачастую приезжают во двор, чтобы покушать, оставаясь в автомобиле. Когда жители просят таксистов освободить парковку у дома, они часто отвечают грубостью и прибегают к угрозам. Шлагбаум у жителей установить не получается, поскольку не все соседи согласны на это.

В свою очередь, Александр Макаров , являющийся председателем профсоюза московских таксистов, рассказал, что нововведения были разработаны с учетом лишь интересов жителей.