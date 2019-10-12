Назван ТОП−5 самых массовых моделей АвтоВАЗа

За историю работы АвтоВАЗа завод успел выпустить более 20 миллионов авто, некоторые из которых оставались самыми востребованными на протяжении долгих лет. Исходя из статистики, были названы самые продаваемые модели российского производителя.

Переднеприводный ВАЗ-2109 с пятью дверьми на протяжении 17 лет, с 1987 по 2004 год, показывал высокие темпы продаж на российском рынке, и в общей сложности разошелся тиражом в более 1,5 миллиона экземпляров. Наиболее популярен оказалася автомобиль с 1,5-литровым мотором с 8 клапанами.

ВАЗ 2121 Нива стал самым востребованным у россиян кроссовером с несущим кузовом и полным приводом. Серийную сборку авто наладили в 1977 году, а производство продолжается до сих пор. Под капотом работает мотор объемом 1,6 или 1,7 литра, а на данный момент уже было выпущено более 2 миллионов авто.

Четырехдневный седан ВАЗ-2107 инженеры начали собирать в 1983 году. Особенностями дизайна авто стали угловатые черты, удобные сиденья, мотор объемом 1,5 литра. Тираж проданных транспортных средств достиг 3,1 миллиона экземпляров, ВАЗ-2107 стал базой для дальнейшей разработки шасси 2101.

ВАЗ-2106 прославился на российском рынке благодаря надежности и своему простому дизайну. В моторную линейку вошли агрегаты объемом 1.3, 1.5 и 1.6 литра, а среди всех классических моделей производителя именно у этой была наилучшая плавность хода, продать удалось более 4,3 миллиона авто.

ВАЗ-2101 появился в 1970 году, а выпускался с конвейера до 1988 года. Сначала работал 1,2-литровый, а позже 1,3-литровый агрегат, продано было более 4,8 миллиона моделей.