Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван ТОП−5 самых массовых моделей АвтоВАЗа 

Car.ru 2 часа назад
Назван ТОП−5 самых массовых моделей АвтоВАЗа
Фото: Car.ru
За историю работы АвтоВАЗа завод успел выпустить более 20 миллионов авто, некоторые из которых оставались самыми востребованными на протяжении долгих лет. Исходя из статистики, были названы самые продаваемые модели российского производителя.
Переднеприводный ВАЗ-2109 с пятью дверьми на протяжении 17 лет, с 1987 по 2004 год, показывал высокие темпы продаж на российском рынке, и в общей сложности разошелся тиражом в более 1,5 миллиона экземпляров. Наиболее популярен оказалася автомобиль с 1,5-литровым мотором с 8 клапанами.
ВАЗ 2121 Нива стал самым востребованным у россиян кроссовером с несущим кузовом и полным приводом. Серийную сборку авто наладили в 1977 году, а производство продолжается до сих пор. Под капотом работает мотор объемом 1,6 или 1,7 литра, а на данный момент уже было выпущено более 2 миллионов авто.
Четырехдневный седан ВАЗ-2107 инженеры начали собирать в 1983 году. Особенностями дизайна авто стали угловатые черты, удобные сиденья, мотор объемом 1,5 литра. Тираж проданных транспортных средств достиг 3,1 миллиона экземпляров, ВАЗ-2107 стал базой для дальнейшей разработки шасси 2101.
ВАЗ-2106 прославился на российском рынке благодаря надежности и своему простому дизайну. В моторную линейку вошли агрегаты объемом 1.3, 1.5 и 1.6 литра, а среди всех классических моделей производителя именно у этой была наилучшая плавность хода, продать удалось более 4,3 миллиона авто.
ВАЗ-2101 появился в 1970 году, а выпускался с конвейера до 1988 года. Сначала работал 1,2-литровый, а позже 1,3-литровый агрегат, продано было более 4,8 миллиона моделей.
ГИБДД обещает отключать ненадежные камеры
Car.ru: последние новости
Грузовикам и такси запретят парковаться во дворах Грузовикам и такси запретят парковаться во дворах Из-за Brexit продажи Citroen могут упасть на четверть Из-за Brexit продажи Citroen могут упасть на четверть В Австрии людям будут доплачивать за езду на автобусах В Австрии людям будут доплачивать за езду на автобусах
Комментарии
Автоновости , Lada , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пять причин, почему умирает двигатель
Пять причин, почему умирает двигатель1
Число пострадавших в ДТП в Подмосковье возросло
Число пострадавших в ДТП в Подмосковье возросло
Продажи Citroen могут упасть на четверть
Продажи Citroen могут упасть на четверть
Грузовикам и такси запретят парковаться во дворах
Грузовикам и такси запретят парковаться во дворах
В Казахстане четыре человека погибли в ДТП
В Казахстане четыре человека погибли в ДТП
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение