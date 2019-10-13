Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоэксперты определили оптимальный срок для эксплуатации зимней резины 

Ura.Ru 3 часа назад
Назван оптимальный срок для эксплуатации зимней резины
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Срок службы зимней резины составляет шесть сезонов. После этого времени рисунок протектора портится, в образовавшиеся трещины начинают попадать химикаты, которые оказывают разрушительное воздействие на внутренние слои и каркас покрышки.
Автоэксперты, опрошенные сайтом aif.ru, отмечают, что если на зимней шине ранее были проколы, то ее нельзя использовать больше двух сезонов. Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии должна составлять не менее четырех миллиметров. Перед тем как «переобуть» машину на зимний вариант эксперты советуют внимательно присмотреться к рисунку протектора, количеству шипов и трещин.
Шины легко подвергаются химическому воздействию и солнечному свету. «На асфальте часто оказывается омывающая жидкость и масло с проезжающих грузовиков. Эти вещества впитываются в покрышки колес и нарушают состав смеси. Резина теряет былую консистенцию, и ее эксплуатационные характеристики искажаются», — отмечают эксперты. Они также предупреждают, что началом времени эксплуатации шин считается не дата продажи, а дата их изготовления. Чем дольше резина хранилась на складе, тем больше вероятность, что ее состав изменился. В целом, отмечают специалисты, шины должны служить не менее 20 тысяч километров пробега, а оптимальный вариант — 50-60 тысяч километров.
ГИБДД обещает отключать ненадежные камеры
Ura.Ru: последние новости
В регионах начали сокращать сотрудников ГИБДД В регионах начали сокращать сотрудников ГИБДД В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса. ВИДЕО В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса. ВИДЕО Врача уволили за перевозку инвалидов в машине с овощами Врача уволили за перевозку инвалидов в машине с овощами
Комментарии1
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Попадут под сокращение: ГИБДД уменьшит штат
Попадут под сокращение: ГИБДД уменьшит штат3
Назван ТОП−5 самых массовых моделей АвтоВАЗа
Назван ТОП−5 самых массовых моделей АвтоВАЗа
Пять причин, почему умирает двигатель
Пять причин, почему умирает двигатель1
Трагедия под Каширой: пятеро погибших
Трагедия под Каширой: пятеро погибших
Продажи Citroen могут упасть на четверть
Продажи Citroen могут упасть на четверть
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение