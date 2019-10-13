Назван оптимальный срок для эксплуатации зимней резины

Автоэксперты определили оптимальный срок для эксплуатации зимней резины

Срок службы зимней резины составляет шесть сезонов. После этого времени рисунок протектора портится, в образовавшиеся трещины начинают попадать химикаты, которые оказывают разрушительное воздействие на внутренние слои и каркас покрышки.

Автоэксперты, опрошенные сайтом aif.ru, отмечают, что если на зимней шине ранее были проколы, то ее нельзя использовать больше двух сезонов. Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии должна составлять не менее четырех миллиметров. Перед тем как «переобуть» машину на зимний вариант эксперты советуют внимательно присмотреться к рисунку протектора, количеству шипов и трещин.

Шины легко подвергаются химическому воздействию и солнечному свету. «На асфальте часто оказывается омывающая жидкость и масло с проезжающих грузовиков. Эти вещества впитываются в покрышки колес и нарушают состав смеси. Резина теряет былую консистенцию, и ее эксплуатационные характеристики искажаются», — отмечают эксперты. Они также предупреждают, что началом времени эксплуатации шин считается не дата продажи, а дата их изготовления. Чем дольше резина хранилась на складе, тем больше вероятность, что ее состав изменился. В целом, отмечают специалисты, шины должны служить не менее 20 тысяч километров пробега, а оптимальный вариант — 50-60 тысяч километров.