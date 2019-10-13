Назван оптимальный срок для эксплуатации зимней резины

Срок службы зимней резины при езде без экстремальных нагрузок составляет шесть сезонов. Европейские шины обычно проходят 50-60 тысяч километров. Отечественные — 20-40, а японские — 50-80. Об этом сообщает АиФ.

После шестилетнего срока рисунок протектора портится, в трещины покрышки попадают химикаты, начинается разрушительное воздействие на внутренние слои и каркас. В частности, на трассах часто оказывается омывающая жидкость и масло. Они впитываются в покрышки, резина теряет упругость и начальные эксплуатационные свойства.

Автоэксперты отмечают, что шины с имевшимися проколами нельзя использовать больше двух лет. Остаточная глубина протектора должна составлять не меньше четырех миллиметров. Переобувая резину, необходимо исследовать рисунок протектора, количество шипов и трещин.

Надо также помнить, что датой эксплуатации шин считается дата изготовления, а не продажи. Чем дольше они лежат на складе, тем больше ухудшается состав резины.