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Назван оптимальный срок для эксплуатации зимней резины 

Рамблер 1 час назад
Назван оптимальный срок для эксплуатации зимней резины
Фото: РИА Новости
Срок службы зимней резины при езде без экстремальных нагрузок составляет шесть сезонов. Европейские шины обычно проходят 50-60 тысяч километров. Отечественные — 20-40, а японские — 50-80. Об этом сообщает АиФ.
После шестилетнего срока рисунок протектора портится, в трещины покрышки попадают химикаты, начинается разрушительное воздействие на внутренние слои и каркас. В частности, на трассах часто оказывается омывающая жидкость и масло. Они впитываются в покрышки, резина теряет упругость и начальные эксплуатационные свойства.
Автоэксперты отмечают, что шины с имевшимися проколами нельзя использовать больше двух лет. Остаточная глубина протектора должна составлять не меньше четырех миллиметров. Переобувая резину, необходимо исследовать рисунок протектора, количество шипов и трещин.
Надо также помнить, что датой эксплуатации шин считается дата изготовления, а не продажи. Чем дольше они лежат на складе, тем больше ухудшается состав резины.
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