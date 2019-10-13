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Сокращение штата началось в ГИБДД 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Попадут под сокращение: ГИБДД уменьшит штат
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции проходит в нескольких регионах РФ.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сокращения не затронут центральный аппарат ГИБДД, а всего планируется освободить от должностей порядка двух тысяч человек. По словам инсайдера, решение о сокращениях принято в связи с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru ранее, директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди рассказал о возможном сокращении более 30 сотрудников из-за финансовых проблем учреждения.
ГИБДД обещает отключать ненадежные камеры
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Автоновости , Иван Стилиди , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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