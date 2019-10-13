Попадут под сокращение: ГИБДД уменьшит штат

Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции проходит в нескольких регионах РФ.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сокращения не затронут центральный аппарат ГИБДД, а всего планируется освободить от должностей порядка двух тысяч человек. По словам инсайдера, решение о сокращениях принято в связи с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru ранее, директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди рассказал о возможном сокращении более 30 сотрудников из-за финансовых проблем учреждения.