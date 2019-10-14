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Во вторник в Госдуме в первом чтении обсудят поправки в закон об ОСАГО 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Госдума обсудит поправки в закон об ОСАГО
Фото: ТАСС
Несколько радостных новостей для автовладельцев. Лимит по ущербу, причиненному жизнью и здоровью, предлагается увеличить в четыре раза — до двух миллионов рублей.
Отменяются несколько коэффициентов. А именно, коэффициент на мощность двигателя и территориальный коэффициент. Грубо говоря, тем автомобилистам, у которых мощные машины, приходилось доплачивать за страховку. И полис на машины с мощным двигателем стоил дороже.
Отменяется и коэффициент тем, кто проживает в больших городах или в регионах с высоким риском аварийности. Если поправки будут приняты, то за это доплачивать не придется.
А теперь о грустном. Тарифный коридор тоже будет увеличен на 30 и 40 процентов в ту или другую сторону.
А также появится новый коэффициент, который предусматривает увеличение стоимости страховки за неоднократное грубое нарушение правил дорожного движения.
К чему все это приведет, подорожает или подешевеет полис ОСАГО, рассказал на пресс-конференции в "Российской газете" исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
По его словам, скорее всего стоимость полиса увеличится после вступления в силу этих поправок.
И для этого есть несколько факторов. Когда 15 лет назад ОСАГО только начиналось, в автомобильном парке преобладали российские автомобили, которые мощностью не отличаются.
Лимит выплат вырастет вчетверо, как и цена каждой травмы. Если раньше за перелом пальца в ДТП платили 10 тысяч, то после расширения — 40 тысяч
Сейчас картина изменилась, и средневзвешенный коэффициент по мощности по России теперь равен 1,25. То есть число мощных автомобилей значительно превышает число слабосильных машин, у которых не так много "лошадей" под капотом.
Что касается территориальных коэффициентов, то такой средневзвешенный коэффициент сейчас равен 1,28. Это говорит о том, что большинство автомобилей находится в регионах, коэффициент у которых выше единицы.
Предлагаемого расширения тарифного коридора не хватит на покрытие уходящих в прошлое коэффициентов.
Его могло бы хватить, если бы установленный Центробанком тариф 4100 рублей, был бы пересчитан с учетом этих средневзвешенных коэффициентов.
— Мы свои предложения в Центробанк направили, — говорит Евгений Уфимцев. — Надеемся, что их рассмотрят и примут решение.
Действительно, ведь не закон устанавливает тарифы, а Центробанк. Но с учетом такого перерасчета тарифы на ОСАГО для потребителей остались бы прежними.
Без такого перерасчета получается следующее. Водитель на мощном автомобиле в Челябинске сейчас должен заплатить за страховку 12 тысяч рублей. А водитель "Жигулей" в Крыму — 2 тысячи.
После отмены этих коэффициентов первый водитель будет платить максимум 8 тысяч, а второй при максимальной скидке — 2,8 тысячи. Если увеличить базовый тариф на средневзвешенный коэффициент по мощности и территории, такая разница нивелируется. И для аккуратного водителя стоимость страховки не изменится. Если бы не еще одно "но".
А именно расширение лимита выплат в 4 раза. Еще не столь давно выплаты по жизни и здоровью составляли 1-2 процента. Но сейчас картина изменилась, и эти выплаты уже превышают 5 процентов.
Надо отметить, что за ними обращались в случае смерти пострадавшего в ДТП практически в 100 процентах случаев. А те, кто получил в ДТП какие-либо повреждения, обращались за выплатой нечасто. Либо просто не знали о такой возможности, либо сумма была такой незначительной, что не стоило ради нее заниматься сбором документов.
Но после увеличения лимита выплат в четыре раза вырастет цена каждого повреждения. Если раньше за перелом пальца платили 10 тысяч, то после такого расширения заплатят 40 тысяч. И это уже повод обратиться в страховую компанию.
Но даже без учета такого роста интереса к выплате по жизни и здоровью, только учитывая нынешнюю статистику, сумма выплат, как считает Евгений Уфимцев, вырастет на 15 процентов. Соответственно, чтобы их компенсировать, страховщикам придется на столько же увеличить тариф.
Предполагается, что ко второму чтению депутаты попытаются внести в этот закон поправки, которые предусматривают выплаты без учета износа, оплату ремонта, если виновник аварии не был застрахован. Однако, как считает Евгений Уфимцев, с этими поправками лучше подождать. Сейчас закон сбалансирован, со всеми обсужден и всех устраивает. Для второго этапа либерализации предложенных в нем поправок достаточно.
Сначала необходимо обкатать их, посмотреть, как на них отреагирует рынок, и только потом уже совершенствовать ОСАГО дальше.
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Автоновости , ДТП , Евгений Уфимцев , Госдума , Центральный банк России , "Российская газета"
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