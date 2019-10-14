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Daimler отзывает дизельные автомобили Mercedes-Benz 

Car.ru 3 часа назад
Daimler отзывает дизельные автомобили Mercedes-Benz
Фото: car.ru
Согласно официальным данным, руководители автомобильного концерна Daimler официально заявили о начале отзывной компании автомобилей Mercedes-Benz, оснащенных дизельным силовым агрегатом.
В общей сложности будет отозвано более 100 тысяч машин. Причиной возврата автомобилей становится не соответствующая стандартам норма выбросов. По словам производителей, данный отзыв будет достаточно сложным, так как потребует финансовых затрат.
Полный список моделей, попадающих под отзыв, будет опубликован на официальном сайте компании. Известно, что в него войдут фургоны Sprinter. Кроме того, владельцы машин получат официальные письма, по которым должны будут предоставить автомобили производителям.
В ходе выполнения ремонтных работ дилеры бренда осуществят перенастройку программного обновления, после чего вернут машины владельцам. Все работы будут осуществлены за счет производителей и оформлены документально. Это позволит владельцам избежать дальнейших проблем, связанных с эксплуатацией автомобилей.
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Комментарии
Автоновости , Daimler , Mercedes-Benz
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