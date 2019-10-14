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Автоэксперты рассказали, зачем включать кондиционер зимой 

Рамблер 28 минут назад
Автоэксперты рассказали, зачем включать кондиционер зимой
Фото: depositphotos.com
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, что включать кондиционер зимой не только полезно, но и чрезвычайно важно для сохранения работоспособности системы.
Специалисты отмечают, что многие производители современных авто выставляют ограничения на работу кондиционеров в холодное время года. Например, у некоторых моделей нижняя граница работы системы — минус 3 градуса. Впрочем, опытные водители настаивают, что зимой кондиционер необходимо включать при первой возможности: к примеру, на тёплой парковке.
В первую очередь это необходимо для того, чтобы поддерживать систему в работоспособном состоянии, а также для смазки деталей компрессора. Специалисты рекомендуют включать кондиционер хотя бы раз в неделю на 10 минут.
Кроме того, рециркуляция воздуха при помощи кондиционирования помогает бороться с запотевшими окнами. Система отлично конденсирует влагу и выводит наружу через дренажный канал.
При этом эксперты напоминают, что автомобилистам, не пользовавшимся кондиционером в зимнее время, с первым приходом тепла необходимо посетить СТО для диагностики системы. Специалисты подчеркивают, что, если регулярное обслуживание обходится от 1500 до 4000 рублей за визит к автослесарю, то серьёзная поломка может «опустошить» карман автовладельца на десятки тысяч рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт Алексей Ревин рассказал автомобилистам, стоит ли выключать кондиционер при обгоне. По его словам, отключать кондиционер следует при обгонах и подъеме в гору, если двигатель объемом до 1,2 литра. Однако, если мотор машины с большим литражом или на двигатель с турбонаддувом (мощностью от 150 л.с.) работа климат — контроля на его мощности практически никак не сказывается.
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