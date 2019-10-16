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Владельцам новых машин запретят ездить без номеров 

Рамблер + ещё 5 24 минуты назад
Владельцев новых авто ждет нововведение
Фото: РИА Новости
С 1 января владельцы новых автомобилей обязаны будут регистрировать машины и устанавливать госномера в автосалонах в день покупки. Об этом со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД Романа Мишурова сообщает ТАСС.
По данным издания, на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД Мишуров напомнил, что с 1 января 2020 года в силу вступает федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств».
«Новые автомобили будут проходить регистрацию в автосалонах, которые будут включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Автономера должны будут устанавливать при покупке машины», — подчеркнул он.
При этом, по словам Мишурова, эти изменения не распространяются на вторичный рынок машин и владельцы подержанных автомобилей смогут регистрировать их в ГИБДД в течение 10 дней со дня покупки.
Как писал «Рамблер», в ГИБДД ранее отметили, что будет ужесточен процесс сдачи на права для управления машиной. Так, планируется ввести скрытую видеофиксацию на теоретическом и практическом экзамене и увеличить сроки назначения повторных экзаменов. Если же претендент на права не сможет сдать экзамен три раза, то он должен будет вернуться в автошколу.
Когда наведут порядок с установкой видеокамер на дорогах
Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Роман Мишуров , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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