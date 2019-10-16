Владельцев новых авто ждет нововведение

Владельцам новых машин запретят ездить без номеров

Романа Мишурова С 1 января владельцы новых автомобилей обязаны будут регистрировать машины и устанавливать госномера в автосалонах в день покупки. Об этом со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД сообщает ТАСС.

По данным издания, на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД Мишуров напомнил, что с 1 января 2020 года в силу вступает федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств».

«Новые автомобили будут проходить регистрацию в автосалонах, которые будут включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Автономера должны будут устанавливать при покупке машины», — подчеркнул он.

При этом, по словам Мишурова, эти изменения не распространяются на вторичный рынок машин и владельцы подержанных автомобилей смогут регистрировать их в ГИБДД в течение 10 дней со дня покупки.

Как писал «Рамблер», в ГИБДД ранее отметили, что будет ужесточен процесс сдачи на права для управления машиной. Так, планируется ввести скрытую видеофиксацию на теоретическом и практическом экзамене и увеличить сроки назначения повторных экзаменов. Если же претендент на права не сможет сдать экзамен три раза, то он должен будет вернуться в автошколу.