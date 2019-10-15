Владельцев новых авто ждет нововведение

Владельцев новых авто обяжут устанавливать номера в день покупки

Владельцев новых автомобилей обяжут регистрировать свои машины и устанавливать на них новые номера в день покупки. Новое правило вступит в силу со следующего года.

В настоящее время у автовладельцев есть десять дней на то, чтобы решить вопросы, связанные с регистрацией машины и установкой номеров. Однако с первого января 2020 года делать это они будут обязаны в тот же день, когда приобрели автомобиль. Но ехать куда-либо для этого не придётся: зарегистрировать машину, а также установить номерные знаки можно будет прямо в автосалоне. Со следующего года они будут включены в реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств, сообщает ТАСС.