Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владельцев новых авто обяжут устанавливать номера в день покупки 

Суть событий + ещё 4 2 часа назад
Владельцев новых авто ждет нововведение
Фото: РИА Новости
Владельцев новых автомобилей обяжут регистрировать свои машины и устанавливать на них новые номера в день покупки. Новое правило вступит в силу со следующего года.
В настоящее время у автовладельцев есть десять дней на то, чтобы решить вопросы, связанные с регистрацией машины и установкой номеров. Однако с первого января 2020 года делать это они будут обязаны в тот же день, когда приобрели автомобиль. Но ехать куда-либо для этого не придётся: зарегистрировать машину, а также установить номерные знаки можно будет прямо в автосалоне. Со следующего года они будут включены в реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств, сообщает ТАСС.
Как уточнили в ГИБДД, эта норма не будет распространяться на автомобили, которые были куплены на вторичном рынке.
За оставление места ДТП хотят наказывать рублем
Суть событий: последние новости
В аварии с пассажирским автобусом снова погибли люди, на этот раз - под Ярославлем В аварии с пассажирским автобусом снова погибли люди, на этот раз - под Ярославлем В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами Под Калугой микроавтобус с людьми врезался в грузовик Под Калугой микроавтобус с людьми врезался в грузовик
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК взял на контроль дело сбитого «пьяного» мальчика
СК взял на контроль дело сбитого «пьяного» мальчика
Возбуждено уголовное дело о ДТП с микроавтобусом
Возбуждено уголовное дело о ДТП с микроавтобусом
Mercedes по-индийски: автомобиль украсили бриллиантами
Mercedes по-индийски: автомобиль украсили бриллиантами
В ГИБДД раскрыли количество аварий в Москве
В ГИБДД раскрыли количество аварий в Москве
Учеников автошкол предложили водить в морг
Учеников автошкол предложили водить в морг3
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение