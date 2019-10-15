Как и когда изменятся экзамены на водительские права

В ГИБДД рассказали, когда изменятся экзамены на водительские права

Порядок сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений изменится в России в октябре 2020 года.

Об этом сообщает издание Autonews со ссылкой на представителей Госавтоинспекции.

В списке обязательных элементов будут числиться проверка навыка обгона или опережения и движение с максимально разрешенной скоростью. Также будет снят запрет на учебную езду на автомагистралях.

Кроме этого, изменятся требования к маршрутам. На сайтах отделений ГИБДД по-прежнему будет публиковаться перечень улиц, где будет проводиться экзамен, но инспектор сможет корректировать маршрут во время движения.

Пересдавать теорию можно будет в срок до 30 суток, а срок пересдачи практического экзамена вырастет до 60 суток. На практику будут выделять до 30 минут.

Процесс сдачи будет записываться на видео, как и сейчас, и со следующего года запись можно будет использовать для оспаривания результатов.

Кроме этого, минимальный возраст обучения на права категории В и С снизят до 16 лет, а обучаться управлению трамваем, автобусом и троллейбусом можно будет с 20 лет.