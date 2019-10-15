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В ГИБДД рассказали, когда изменятся экзамены на водительские права 

Авторамблер + ещё 2 2 часа назад
Как и когда изменятся экзамены на водительские права
Фото: Авторамблер
Порядок сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений изменится в России в октябре 2020 года.
Об этом сообщает издание Autonews со ссылкой на представителей Госавтоинспекции.
В списке обязательных элементов будут числиться проверка навыка обгона или опережения и движение с максимально разрешенной скоростью. Также будет снят запрет на учебную езду на автомагистралях.
Кроме этого, изменятся требования к маршрутам. На сайтах отделений ГИБДД по-прежнему будет публиковаться перечень улиц, где будет проводиться экзамен, но инспектор сможет корректировать маршрут во время движения.
Пересдавать теорию можно будет в срок до 30 суток, а срок пересдачи практического экзамена вырастет до 60 суток. На практику будут выделять до 30 минут.
Процесс сдачи будет записываться на видео, как и сейчас, и со следующего года запись можно будет использовать для оспаривания результатов.
Кроме этого, минимальный возраст обучения на права категории В и С снизят до 16 лет, а обучаться управлению трамваем, автобусом и троллейбусом можно будет с 20 лет.
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Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , ГИБДД
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