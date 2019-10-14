В Москве тестируют новый метод профилактики ДТП

На столичных рекламных щитах начали размещать соц.рекламу с шок-контентом. Содержание описывает судьбы жертв ДТП с фотографиями.

По инициативе Центра отдела дорожного движения начался эксперимент, цель которого — снизить показатели дорожно-транспортных происшествий. Билборды шокирующего содержания размещаются на дорогах Москвы с начала месяца.

Макет щита состоит из имени пострадавшего и пары кратких предложений, описывающих происшествие. Слева от текста размещена фотография актера, от лица которого, якобы, идет повествование.

Например, «Ехал на велосипеде. Попал под автобус» и фото окровавленного мужчины с забинтованной рукой.

Car.ru

Метод шокирования водителя давно используется за пределами России, да и в целом зарубежная соц. реклама не стесняется быть жесткой. Авторы соц. проекта уточняют, что истории хоть и исполнены актерами, тем не менее, основаны на реальных событиях. Об их эффективности в российских реалиях судить пока рано, но люди уже спорят насчет целесообразности проекта.

Многие согласны с тем, что на дорогах до сих пор достаточно нарушителей, которых не получилось убедить простым русским языком. Остальным это послужит хорошим напоминанием. Есть и противники такого метода, считающие, что лишний раз отвлечь водителя от дороги — уже означает повысить риск ДТП.