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Honda оснастила конкурента Hyundai Solaris новой «турбо тройкой» 

Car.ru 1 час назад
Представлена новая модель Honda City
Фото: Honda
Автомобильный бренд Honda собирается провести презентацию новой модели Honda City для тайских водителей.
В различных автомобильных интернет-изданиях начали появляться шпионские фотографии новой генерации Honda City для тайских водителей. К тому же, помимо снимков начали ходить слухи о премьере автомобиля 14 ноября текущего года.
По неизвестным причинам машина на фотографиях не была скрыта камуфляжной плёнкой. Благодаря этому можно заметить некоторые изменения. Новая версия седана получила обновлённую оптику и боковые зеркала. Некоторые СМИ сообщали о модернизации используемой платформы Fit/Jazz, при которой автомобиль получил расширенную колёсную базу для увеличения свободного пространства в салоне.
Honda
Помимо небольшого обновления внешнего вида, Honda City будет оборудована 1,0-литровым бензиновым турбодвигателем с тремя цилиндрами марки VTEC Turbo, мощность которого составляет 120 л.с. Трансмиссия оснащается механической коробкой переключения передач с 6-ю ступенями или вариаторной КПП.
Стоит отметить, что впервые Honda City появился в 2014 году сразу на нескольких мировых рынках Южной Америки, Индии, Китая, Японии и всей Юго-Восточной Азии.
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Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Hyundai , Hyundai Solaris , Honda City , Honda
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