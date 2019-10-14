Представлена новая модель Honda City

Honda оснастила конкурента Hyundai Solaris новой «турбо тройкой»

В различных автомобильных интернет-изданиях начали появляться шпионские фотографии новой генерации Honda City для тайских водителей. К тому же, помимо снимков начали ходить слухи о премьере автомобиля 14 ноября текущего года.

По неизвестным причинам машина на фотографиях не была скрыта камуфляжной плёнкой. Благодаря этому можно заметить некоторые изменения. Новая версия седана получила обновлённую оптику и боковые зеркала. Некоторые СМИ сообщали о модернизации используемой платформы Fit/Jazz, при которой автомобиль получил расширенную колёсную базу для увеличения свободного пространства в салоне.

Honda

Помимо небольшого обновления внешнего вида, Honda City будет оборудована 1,0-литровым бензиновым турбодвигателем с тремя цилиндрами марки VTEC Turbo, мощность которого составляет 120 л.с. Трансмиссия оснащается механической коробкой переключения передач с 6-ю ступенями или вариаторной КПП.

Стоит отметить, что впервые Honda City появился в 2014 году сразу на нескольких мировых рынках Южной Америки, Индии, Китая, Японии и всей Юго-Восточной Азии.