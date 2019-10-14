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В Сети смеются над очередным тюнингом «Жигулей» 

Car.ru 2 часа назад
В Сети смеются над очередным тюнингом «Жигулей»
Фото: Car.ru
На этот раз пользователям попалась ВАЗ-2107 с гигантской выхлопной трубой.
Пользователь популярного форума авто-тематики опубликовал снимки, на которых запечатлел пример необычного тюнинга «Семерки». Ее владелец пренебрег сочетаниями цветов и стиля. На самую обычную ржавую «классику» он поставил сдвоенную выхлопную трубу и задрал ее выше уровня багажника.
Как выяснилось, подобный «колхозинг» довольно популярен в Японии: это стиль тюнинга одной из местных полукриминальных субкультур. И если в стране восходящего солнца это выглядит хоть сколько-то уместно и культурно обосновано, то у нас за сочетание бордовой «Семерки» с розовым глушителем можно стать интернет-звездой.
Car.ru
Часто такой стиль ошибочно называют «Босодзоку», но это название гангстерской автомобильной субкультуры, в идеологию которой заложено несколько видов тюнинга, один из которых отличается высокими выхлопными трубами и называется «Гратян».
Сомнительно, что в российском дворе поселился азиатский криминальный элемент, как и то, что машина на ходу. Ее мятый ржавый вид сам по себе не внушает доверия, так еще и краска на сдвоенной выхлопной трубе нисколько не обгорела.
Если она все-таки заводится, то было бы интересно послушать звучание. Стоит поторопиться, пока никакой шутник не залил туда воды.
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