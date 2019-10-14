Король Саудовской Аравии прокатил Путина на электрокаре

«Прокатились с ветерком»: король Саудовской Аравии возил Путина по дворцу на электрокаре

Владимир Путин прибыл на переговоры в Эр-Рияд, которые проходят во дворце «Аль-Ямама».

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прокатились вместе на четырехместном электрокаре. Они направлялись на нем из зала для торжественных приемов в переговорную.

Дворец «Аль-Ямама» является официальной резиденцией короля в Эр-Рияде. Дворцовый комплекс включает в себя королевскую администрацию и Консультативный совет. Здесь также проходят заседания Совета министров, официальные приемы и переговоры с иностранными делегациями.

Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию впервые за 12 лет. Уровень подготовки визита был на высшем уровне. В аэропорту российского главу встретили залпами артиллерийских орудий.

Ко дворцу президент России направлялся на автомобиле Aurus в сопровождении кортежа из всадников на лошадях. Позднее во дворце главы государств обменялись подарками.