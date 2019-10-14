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«Прокатились с ветерком»: король Саудовской Аравии возил Путина по дворцу на электрокаре 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Король Саудовской Аравии прокатил Путина на электрокаре
Фото: РИА Новости
Владимир Путин прибыл на переговоры в Эр-Рияд, которые проходят во дворце «Аль-Ямама».
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прокатились вместе на четырехместном электрокаре. Они направлялись на нем из зала для торжественных приемов в переговорную.
Дворец «Аль-Ямама» является официальной резиденцией короля в Эр-Рияде. Дворцовый комплекс включает в себя королевскую администрацию и Консультативный совет. Здесь также проходят заседания Совета министров, официальные приемы и переговоры с иностранными делегациями.
Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию впервые за 12 лет. Уровень подготовки визита был на высшем уровне. В аэропорту российского главу встретили залпами артиллерийских орудий.
Ко дворцу президент России направлялся на автомобиле Aurus в сопровождении кортежа из всадников на лошадях. Позднее во дворце главы государств обменялись подарками.
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Автоновости , Владимир Путин
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