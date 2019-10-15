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Депутат Госсовета Татарстана предложил водить учеников автошкол в морг 

Версия + ещё 1 2 часа назад
Учеников автошкол предложили водить в морг
Фото: РИА Новости
Учеников автошкол в Татарстане следует водить в больницы и морги, чтобы они могли лично видеть последствия дорожных аварий. С такой инициативой, которая может принять облик законопроекта, выступил сегодня депутат Госсовета региона Дмитрий Самаренкин. Эту идею он выдвинул на заседании комитета парламента республики по бюджету, налогам и финансам.
Народный избранник озаботился количеством ДТП, которые приводят к тяжелым последствиям. Он уверен, что хорошей превентивной мерой для будущих водителей станет именно хождение по таким учреждениям. Ученики автошкол будут видеть жертв дорожных аварий и не захотят нарушать правила, будут вести себя аккуратнее за рулем. Все это приведет к тому, что число ДТП начнет снижаться, уверяет депутат Самаренкин.
Некоторые члены комитета поддержали такую инициативу. Коллеги-депутаты тоже считают, что над этим вопросом надо подумать. Пыл парламентариев умерил зампред Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, который, видимо, стал единственным здравомыслящим депутатом на заседании комитета. Он отметил, что посещение больниц и моргов учениками автошкол вызовет много трудностей с технической точки зрения. Ведь все эти походы еще нужно организовать, согласовать, выбрать время и место.
Вместо этого Камалтынов предложил в обязательном порядке демонстрировать в автоклассах документальные фильмы на эту тему. Возможно, посвящать этому целое занятие, чтобы у будущих водителей это хорошо отложилось в памяти. Депутаты пообещали подумать над таким законопроектом и попытаться все это сформулировать в документе.
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Комментарии2
Автоновости , Юрий Камалтынов , Дмитрий Самаренкин
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