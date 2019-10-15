Учеников автошкол предложили водить в морг

Депутат Госсовета Татарстана предложил водить учеников автошкол в морг

Учеников автошкол в Татарстане следует водить в больницы и морги, чтобы они могли лично видеть последствия дорожных аварий. С такой инициативой, которая может принять облик законопроекта, выступил сегодня депутат Госсовета региона Дмитрий Самаренкин . Эту идею он выдвинул на заседании комитета парламента республики по бюджету, налогам и финансам.

Народный избранник озаботился количеством ДТП, которые приводят к тяжелым последствиям. Он уверен, что хорошей превентивной мерой для будущих водителей станет именно хождение по таким учреждениям. Ученики автошкол будут видеть жертв дорожных аварий и не захотят нарушать правила, будут вести себя аккуратнее за рулем. Все это приведет к тому, что число ДТП начнет снижаться, уверяет депутат Самаренкин.

Некоторые члены комитета поддержали такую инициативу. Коллеги-депутаты тоже считают, что над этим вопросом надо подумать. Пыл парламентариев умерил зампред Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов , который, видимо, стал единственным здравомыслящим депутатом на заседании комитета. Он отметил, что посещение больниц и моргов учениками автошкол вызовет много трудностей с технической точки зрения. Ведь все эти походы еще нужно организовать, согласовать, выбрать время и место.

Вместо этого Камалтынов предложил в обязательном порядке демонстрировать в автоклассах документальные фильмы на эту тему. Возможно, посвящать этому целое занятие, чтобы у будущих водителей это хорошо отложилось в памяти. Депутаты пообещали подумать над таким законопроектом и попытаться все это сформулировать в документе.