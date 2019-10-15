Москвичи пожаловались на отказ ГИБДД оформлять мелкие ДТП 

Московские автолюбители все чаще жалуются на отказы сотрудников ГИБДД на месте оформлять ДТП без пострадавших, сообщает Autonews. Эксперты признают, что полицейские действую незаконно, но подчеркивают нехватку автоинспекторов в столичных управлениях.
В качестве примера издание привело историю, рассказанную одним из своих читателей. Водитель Toyota Land Cruiser попал в аварию на улице Большая Ордынка: в джип врезалась автоледи на Hyundai, которая протаранила бок внедорожника, решив повернуть из среднего ряда налево. В результате оба автомобиля получили значительные повреждения, но водители не пострадали. Женщина на месте признала свою вину.
Участники ДТП решили вызвать сотрудников ГИБДД, поскольку Hyundai был застрахован по КАСКО, а этот тип страхования обязывает автовладельца оформлять аварии только при участии полицейских. Однако автоинспекторы по телефону заявили, что не приедут на место ДТП из-за отсутствия пострадавших. Автовладельцам рекомендовали сфотографировать место происшествия, все повреждения автомобилей и приехать в отделение ГИБДД самостоятельно.
Оба водителя провели в очереди из восьми человек четыре часа, после чего узнали, что участок, где произошла авария, находится в ведении другого отделения, где автолюбители провели ещё пять часов. В результате участникам ДТП выдали документы после 2 часов ночи.
Источники издания в ГИБДД пояснили, что автоинспекторы могут предложить водителям оформить аварию самостоятельно по европротоколу, однако, в случае, когда водители не уверены в своих способностях, полицейские обязаны приехать на место происшествия или пригласить автолюбителей на ближайший пост. При этом о времени, которое уделяется оформлению одного ДТП, правоохранители не сообщают.
Автоюристы сходятся во мнении, что отказ сотрудников ГИБДД приехать на место ДТП — незаконен. Однако признают, что время ожидания полицейских может составлять несколько часов из-за сокращения штата в местных отделениях. По словам, адвокатов автоинспекторы «физически не успевают помочь всем водителям».