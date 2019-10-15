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Москвичи пожаловались на отказ ГИБДД оформлять мелкие ДТП 

Рамблер 2 часа назад
Москвичи пожаловались на отказ ГИБДД оформлять мелкие ДТП
Фото: РИА Новости
Московские автолюбители все чаще жалуются на отказы сотрудников ГИБДД на месте оформлять ДТП без пострадавших, сообщает Autonews. Эксперты признают, что полицейские действую незаконно, но подчеркивают нехватку автоинспекторов в столичных управлениях.
В качестве примера издание привело историю, рассказанную одним из своих читателей. Водитель Toyota Land Cruiser попал в аварию на улице Большая Ордынка: в джип врезалась автоледи на Hyundai, которая протаранила бок внедорожника, решив повернуть из среднего ряда налево. В результате оба автомобиля получили значительные повреждения, но водители не пострадали. Женщина на месте признала свою вину.
Участники ДТП решили вызвать сотрудников ГИБДД, поскольку Hyundai был застрахован по КАСКО, а этот тип страхования обязывает автовладельца оформлять аварии только при участии полицейских. Однако автоинспекторы по телефону заявили, что не приедут на место ДТП из-за отсутствия пострадавших. Автовладельцам рекомендовали сфотографировать место происшествия, все повреждения автомобилей и приехать в отделение ГИБДД самостоятельно.
Оба водителя провели в очереди из восьми человек четыре часа, после чего узнали, что участок, где произошла авария, находится в ведении другого отделения, где автолюбители провели ещё пять часов. В результате участникам ДТП выдали документы после 2 часов ночи.
Источники издания в ГИБДД пояснили, что автоинспекторы могут предложить водителям оформить аварию самостоятельно по европротоколу, однако, в случае, когда водители не уверены в своих способностях, полицейские обязаны приехать на место происшествия или пригласить автолюбителей на ближайший пост. При этом о времени, которое уделяется оформлению одного ДТП, правоохранители не сообщают.
Автоюристы сходятся во мнении, что отказ сотрудников ГИБДД приехать на место ДТП — незаконен. Однако признают, что время ожидания полицейских может составлять несколько часов из-за сокращения штата в местных отделениях. По словам, адвокатов автоинспекторы «физически не успевают помочь всем водителям».
За оставление места ДТП хотят наказывать рублем
Комментарии1
Автоновости , Hyundai , Toyota , Toyota Land Cruiser , ГИБДД
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