Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росстандарт выявил недостатки в безопасности некоторых автобусов 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 57 минут назад
Автобусы признали опасными
Фото: РИА Новости
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) провели массовые комплексные проверки систем безопасности российских автобусов. В некоторых категориях были обнаружены недостатки. Сообщил об этом заместитель руководителя ведомства Антон Шалаев на полях конференции «Нефтегазстандарт-2019» в Уфе.
«Результаты, безусловно, есть, но о них пока преждевременно говорить, можем так сказать, что не всегда результаты краш-тестов оказались положительными», — высказался заместитель руководителя ведомства.
Поводом для массовых проверок стали частые аварии с участием автобусов. Росстандарт проверил категории автобусов М2 и М3, а также автобусы для перевозки детских групп, школьные автобусы и машины автопредприятий, пишет ТАСС.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о проверках Росстандарта. 4 тысячи отечественных автомобилей отозвали из-за проблем с тормозами.
За оставление места ДТП хотят наказывать рублем
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В России аннулировали свыше 35 тысяч водительских удостоверений в 2019 году В России аннулировали свыше 35 тысяч водительских удостоверений в 2019 году В регионах России сократят состав сотрудников ГИБДД В регионах России сократят состав сотрудников ГИБДД ЕР: идею законопроекта по ОСАГО поддерживаем, но действовать надо поэтапно ЕР: идею законопроекта по ОСАГО поддерживаем, но действовать надо поэтапно
Автоновости , Антон Шалаев , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Учеников автошкол предложили водить в морг
Учеников автошкол предложили водить в морг2
Московским водителям электромобилей упростят жизнь
Московским водителям электромобилей упростят жизнь
Более 30 тыс. россиян лишились водительских удостоверений
Более 30 тыс. россиян лишились водительских удостоверений
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
Автобус с россиянами перевернулся в Турции49
Россиянам назвали правила выживания в ДТП
Россиянам назвали правила выживания в ДТП1
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение