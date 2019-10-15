Автобусы признали опасными

Росстандарт выявил недостатки в безопасности некоторых автобусов

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) провели массовые комплексные проверки систем безопасности российских автобусов. В некоторых категориях были обнаружены недостатки. Сообщил об этом заместитель руководителя ведомства Антон Шалаев на полях конференции «Нефтегазстандарт-2019» в Уфе.

«Результаты, безусловно, есть, но о них пока преждевременно говорить, можем так сказать, что не всегда результаты краш-тестов оказались положительными», — высказался заместитель руководителя ведомства.

Поводом для массовых проверок стали частые аварии с участием автобусов. Росстандарт проверил категории автобусов М2 и М3, а также автобусы для перевозки детских групп, школьные автобусы и машины автопредприятий, пишет ТАСС.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о проверках Росстандарта. 4 тысячи отечественных автомобилей отозвали из-за проблем с тормозами.