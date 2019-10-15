Более 30 тыс. россиян лишились водительских удостоверений

В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений

Владимир Колокольцев. Более 35 тысяч водительских удостоверений аннулировано в РФ в 2019 году из-за медицинских противопоказаний у водителей, заявил в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента и правительства РФ глава МВД Он отметил, что с 2017 года по этой причине было аннулировано свыше 77 тысяч удостоверений. "С 2017 года подразделениями ГИБДД аннулировано свыше 77 тысяч водительских удостоверений у граждан, имеющих противопоказания. Почти половина таких фактов приходится на текущий год, то есть 35 тысяч мы только в 2019 году аннулировали водительских удостоверений в силу появления информации о том, что этот гражданин, у него появились противопоказания", — рассказал Колокольцев.

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