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Harley-Davidson притормозил производство электробайков 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Harley-Davidson притормозил производство электробайков
Фото: David J. Phillip/AP
Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановил производство первой в истории компании электрической модели LiveWire, в дилерские центры они также не будут поставляться, передает Reuters.
Приостановка производства связана с выявленными неполадками. Речь идет о дефектах в работе зарядки аккумуляторов мотоцикла в домашних условиях. С чем именно это связано, в компании не уточнили. Тем, кто уже купил такие мотоциклы, рекомендовали подзаряжать их в дилерских центрах.
Harley-Davidson делает ставку на электромотоциклы, чтобы привлечь новых покупателей. Для предзаказа LiveWire доступен с начала года, его цена — 29,8 тысячи долларов. Как писало Reuters, такая цена может отпугнуть клиентов, поскольку она сопоставима со стоимостью Tesla Model 3.
По итогам первого квартала 2019 года глобальные продажи компании снизились на 3,8 процента, а в США — на 4,2 процента. На фоне общего падения Harley-Davidson решил переориентироваться на другие рынки.
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Автоновости , Другое , Tesla , Tesla Model 3 , Reuters
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