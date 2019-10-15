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В Москве в 2020 году появятся около 200 зарядных станций для электромобилей 

РИА Новости 2 часа назад
Московским водителям электромобилей упростят жизнь
Фото: РИА Новости
Власти Москвы планируют в 2020 году построить 160 новых зарядных станций для электромобилей, ещё 40 станций будут созданы совместно с "Россетями", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.
Московские власти в последние годы стимулирует использование электромобилей. По данным московского департамента транспорта, в столице построили уже более 140 зарядных станций для них. Мэр также направил в столичный парламент законопроект об освобождении владельцев электромобилей от транспортного налога.
"Наряду с развитием электротранспорта город будет инвестировать в инфраструктуру, необходимую для его функционирования. В частности, Москва планирует в 2020 году за счет городского бюджета построить 160 зарядных станций для электромобилей. В ходе совместного инвестиционного проекта с ПАО "Россети" будут построены еще 40 зарядных станций", — цитирует пресс-служба слова руководителя департамента экономической политики Дениса Тихонова.
Ранее правительство Москвы и "Россети" подписали соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для зарядки электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта. Они рассмотрят возможность установки в 2019-2023 году не менее 300 зарядных станций с обслуживанием в течение 15 лет по контракту жизненного цикла.
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Автоновости , Денис Тихонов , Россети , Правительство Москвы , РИА Новости
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